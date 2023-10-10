ВИДЕО | Пресс-конференция на тему газопровода между Эстонией и Финляндией. Министры: нет смысла спекулировать и делать преждевременные выводы

В финской прессе высказываются предположения, что выход из строя газопровода Balticconnector между двумя странами является результатом преднамеренного действия. По данным Iltalehti, Финляндия подозревает, что Balticconnector стал жертвой нападения России. По данным Yle, ситуация не считается опасной для Финляндии, не трактуется как военный кризис, а взрыв не считается причиной утечки газопровода.

Цахкна начал пресс-конференцию с того, что 8 октября поступила информация о повреждении газовой трубы и кабеля связи. По его словам, повреждение газопровода является механическим и, следовательно, техногенным. Авария не повлияет на энергоснабжение Эстонии, заверил Цахкна.

"Есть информация о том, какие корабли во время мероприятия перемещались в этом районе, но раскрывать ее пока рано. Однако этот инцидент показал, что необходимо уделять внимание обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры", сказал Цахкна.

Ханно Певкур отметил, что как только стало известно о неисправностях, военно-морские силы провели проверку. Деятельность, связанную с газопроводом, возглавляет Финляндия, поскольку он расположен в финской экономической зоне. Кабель связи находится в экономической зоне Эстонии, и точное местонахождение, скорее всего, уже установлено, но еще требуется подтверждение. Кабель расположен на глубине около 70 метров. Власти Эстонии и Финляндии могут справиться со своей работой самостоятельно, сказал Певкур, отметив, что помощь союзников на данный момент не требуется. Связаны ли обрыв кабеля и утечка газопровода, установит следствие. “Мы обеспечим необходимую безопасность вместе с финскими коллегами“, - сказал Певкур.

Певкур добавил, что НАТО уже давно говорит о необходимости и совершенствовании наблюдения за подводной инфраструктурой.

Певкур заявил, что нет смысла спекулировать и делать преждевременные выводы и подтвердил, что это была механическая поломка. “Взрыва не было“, - сказал Певкур.