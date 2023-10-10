Департамент: нарушение Olerex по биотопливу подтвердилось

Сегодня после длительных судебных споров вошло в силу решение Департамента окружающей среды наказать топливную фирму Olerex за обнаруженные в прошлом году нарушения по выполнению требований Закона об охране атмосферного воздуха.

„Мы здесь говорим о выполнении требований в 2021 году, когда у Olerex было очень небольшое нарушение — на доли процента. По оценкам, предприятие получило от нарушения экономический доход в размере почти 8 тысяч евро. На основании этого департамент назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. евро. Сегодня постановлением Государственного суда решение Департамента окружающей среды вошло в силу“, - — сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу

Департамент продолжает расследование в связи с подозрением, что компания Olerex не выполнила требования по биотопливу и в 2022 году, но на сей раз в большем объеме.

„Важно и то, что теперь мы говорим о подозрении в неоднократном нарушении. Поэтому за нарушение 2022 года предприятие ждет гораздо более высокий штраф. Помимо этого, продолжается расследование уголовного дела, в котором выясняют, представляла ли компания Olerex ложные данные по биотопливу в отчетах в 2022 году. Помимо денежного штрафа эти нарушения могут повлечь и другие последствия, к примеру — приостановление разрешения на деятельность“, - пояснил Аварсалу.

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