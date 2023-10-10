Командующий Силами обороны Эстонии: кажется, что Россия относится к нашему направлению серьезно

В своем ежегодном отчете за восьмое октября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа. Согласно указу президента, Северный флот (СФ) должен лишиться статуса “межвидового стратегического территориального объединения“. Российские государственные СМИ отметили, что это предложение указывает на то, что СФ больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Предполагается, что СФ и входящие в его состав четыре региона (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ) будут переданы в состав реформированного Ленинградского военного округа“, – говорится в отчете.

Российский военный аналитик Юрий Федоров отметил, что воссоздание Ленинградского военного округа указывает на то, что Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО.

„Я не могу сказать, что угроза из-за этого стала больше, но, безусловно, они заберут часть вооруженных сил, которые развернуты на довольно широкой зоне ответственности, и сосредоточат их на Финляндии и, очевидно, Норвегии“, – отметил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. По его словам подобный шаг – это ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Кажется, что к нашему направлению Россия относятся наиболее серьезно, однако Херем не считает, что угроза в нашем направлении из-за этого как-то возросла.

Что касается военного ресурса России, то Херем отмечает, что несмотря на потери, российские войска постоянно держат против украинцев более трехсот тысяч солдат. “Им также удалось увеличить производство боеприпасов. К тому же они постоянно держат там технику. И даже если она выглядит уродливой и устаревшей – она все равно воюет“, – подытожил Херем.

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