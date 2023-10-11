Глава Amserv о новой модели автоналога: в результате резко вырастет цена на один тип автомобилей

По словам исполнительного директора Amserv Рене Варека, их компания была против введения такого налога с тех пор, как эта идея была оглашена. “Налоги в Эстонии уже и так очень высоки, а налог на транспортные средства включен в высокий акциз на топливо“, - сказал Варек.

Он добавил, что если действительно необходимо облагать налогом автомобили и другие транспортные средства с точки зрения госбюджета, то Amserv разделяет мнение, что это должно быть связано в первую очередь с уменьшением загрязнения, то есть, необходимо учитывать количество выбросов CO 2 и возраст автомобилей. "Прежде всего, это означает, что автомобили с более низкими показателями выбросов CO 2 и более новые автомобили облагаются налогом по более низкой ставке или вообще не облагаются налогом. Это будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды в Эстонии, кроме того, пора модернизировать весь автопарк Эстонии, которая имеет один из старейших автопарков в Европе".