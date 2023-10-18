Эстонии нужен экспорт: почему финтех и консалтинг становятся локомотивами нашей экономики

Число частных компаний растет как минимум с 2015 года. Даже в кризисном 2022 году их стало почти на 3 000 больше. Сейчас в Эстонии 148,6 тысяч частных компаний. И из них только 193 можно отнести к среднему или крупному бизнесу, где работает более 250 человек. В подавляющее большинстве компаний работают до 10 человек, а более 18 тысяч предприятий - это индивидуальные предприниматели.

Структура экономики Эстонии за 2022 года заметно изменилась. По данным Департамента статистики, сейчас экономику поддерживают сельское хозяйство, профессиональная, научная и техническая деятельность. Из крупных отраслей заметный вклад в ВВП внесло строительство, остальные отрасли не оказали заметного влияния. А сильное отрицательное влияние теперь оказывает энергетика на фоне роста цен. Также негативно на экономику повлияли транспорт, складское хозяйство, финансовая и страховая деятельность. Во внешней торговле продолжился спад, экспорт сокращается достаточно высокими темпами (6-7 %), также департамент статистики обращал внимание на сокращение импорта. Растущей статьей экспорта остаются услуги.

2022 год стал для экономики годом испытаний. Резкое изменение структуры мировой экономики, инфляция в еврозоне, стагнация ведущих экономик мира оказали серьезное влияние на эстонский бизнес. Цепочки поставок рушились, цены на энергоносители росли, что приводило к росту конечной цены товаров, и как следствие к разгону инфляции и снижению потребления. По итогам четвертого квартала 2022 года падение ВВП год к году составило 4,1 %, а инфляция достигла 19,1 %. Именно инфляция стала главным негативным фактором для экономики.

Опорными точками эстонской экономики были обрабатывающая промышленность, сферы информации и связи, складского хозяйства, а также наука и техническая деятельность. На фоне роста цен тормозили экономику сельское хозяйство и торговля, говорил ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Роберт Мюйрсепп.

Эстонская экономика несколько лет росла довольно быстрыми темпами. Так, в 2018 году рост ВВП составил 4,8 %, в 2019 - 4,3 %. В 2020 году на фоне COVID-19 экономика ожидаемо упала на 2,9 %. Однако восстановление было быстрым - уже по итогам 2021 года рост составил 8,3 %.

Если посмотреть на отрасли, то ключевыми для бизнеса будут ритейл, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также производство. Большую часть этих отраслей затронула высокая инфляция - рост цен напрямую заложен в их товары, и это влияет на их устойчивость.

Однако это не так для рынка услуг, а это, как мы видели выше, значимая часть экономики Эстонии. Фактически сектор услуг остается конкурентоспособным, и сохраняет экспортный потенциал в условиях кризиса.

Зачем нам высокие технологии

По данным Департамента статистики Эстонии, сектор услуг является значимым для экономики. И самая заметная отрасль здесь - разработка программного обеспечения, консалтинг и другие связанные активности. На втором месте в секторе услуг операции с недвижимостью. Третье место делят коммуникационные услуги и здравоохранение.

Так как мы столкнулись с трансформацией экономики, теперь другие отрасли будут оказывать влияние на ВВП, рынок труда и образование. И сфера технологий и консалтинга являются одними из самых перспективных, так как у нас уже есть накопленный опыт и кадры для их развития. Доля людей с высшим образованием продолжает расти. И большинство жителей Эстонии, получившие степень бакалавра, выбрали бизнес-администрирование или право как свою основную специальность, а информация и коммуникации занимают третье место, немного уступив изучению искусства и гуманитарных наук.

Однако есть ряд серьезных препятствий, которые не дают сектору полноценно развиваться. И одна из них - достаточно сложное и недружелюбное законодательство. Ведь в Эстонии нет корпоративного налога, при этом есть выход на международные рынки, высококвалифицированная рабочая сила и другие преимущества. Тем не менее технологические гиганты не спешат открывать здесь офисы. И даже компании с изначально эстонскими корнями меняют юрисдикцию, как, например, Wise.

Не в пользу инноваций