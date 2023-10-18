Эстонии нужен экспорт: почему финтех и консалтинг становятся локомотивами нашей экономики
В 2022 году эстонская экономика столкнулась с одним из самых сложных вызовов в новейшей истории. Высокая инфляция и снижение ВВП на фоне изменения структуры мировой экономики создали непростую ситуацию для локального бизнеса. О том, как эстонские компании справляются с текущей ситуацией, мы поговорили с управляющим партнером консалтинговой компании Gofaizen & Sherle Михаилом Шерле.
Экономика. История вопроса
Эстонская экономика несколько лет росла довольно быстрыми темпами. Так, в 2018 году рост ВВП составил 4,8 %, в 2019 - 4,3 %. В 2020 году на фоне COVID-19 экономика ожидаемо упала на 2,9 %. Однако восстановление было быстрым - уже по итогам 2021 года рост составил 8,3 %.
Опорными точками эстонской экономики были обрабатывающая промышленность, сферы информации и связи, складского хозяйства, а также наука и техническая деятельность. На фоне роста цен тормозили экономику сельское хозяйство и торговля, говорил ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Роберт Мюйрсепп.
2022 год стал для экономики годом испытаний. Резкое изменение структуры мировой экономики, инфляция в еврозоне, стагнация ведущих экономик мира оказали серьезное влияние на эстонский бизнес. Цепочки поставок рушились, цены на энергоносители росли, что приводило к росту конечной цены товаров, и как следствие к разгону инфляции и снижению потребления. По итогам четвертого квартала 2022 года падение ВВП год к году составило 4,1 %, а инфляция достигла 19,1 %. Именно инфляция стала главным негативным фактором для экономики.
Структура экономики Эстонии за 2022 года заметно изменилась. По данным Департамента статистики, сейчас экономику поддерживают сельское хозяйство, профессиональная, научная и техническая деятельность. Из крупных отраслей заметный вклад в ВВП внесло строительство, остальные отрасли не оказали заметного влияния. А сильное отрицательное влияние теперь оказывает энергетика на фоне роста цен. Также негативно на экономику повлияли транспорт, складское хозяйство, финансовая и страховая деятельность. Во внешней торговле продолжился спад, экспорт сокращается достаточно высокими темпами (6-7 %), также департамент статистики обращал внимание на сокращение импорта. Растущей статьей экспорта остаются услуги.
Как чувствует себя бизнес
В этой ситуации крайне важно обращать внимание на работу частного бизнеса, особенно в высокотехнологичных и интеллектуальных отраслях.
Число частных компаний растет как минимум с 2015 года. Даже в кризисном 2022 году их стало почти на 3 000 больше. Сейчас в Эстонии 148,6 тысяч частных компаний. И из них только 193 можно отнести к среднему или крупному бизнесу, где работает более 250 человек. В подавляющее большинстве компаний работают до 10 человек, а более 18 тысяч предприятий - это индивидуальные предприниматели.
Если посмотреть на отрасли, то ключевыми для бизнеса будут ритейл, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также производство. Большую часть этих отраслей затронула высокая инфляция - рост цен напрямую заложен в их товары, и это влияет на их устойчивость.
Однако это не так для рынка услуг, а это, как мы видели выше, значимая часть экономики Эстонии. Фактически сектор услуг остается конкурентоспособным, и сохраняет экспортный потенциал в условиях кризиса.
Зачем нам высокие технологии
По данным Департамента статистики Эстонии, сектор услуг является значимым для экономики. И самая заметная отрасль здесь - разработка программного обеспечения, консалтинг и другие связанные активности. На втором месте в секторе услуг операции с недвижимостью. Третье место делят коммуникационные услуги и здравоохранение.
Так как мы столкнулись с трансформацией экономики, теперь другие отрасли будут оказывать влияние на ВВП, рынок труда и образование. И сфера технологий и консалтинга являются одними из самых перспективных, так как у нас уже есть накопленный опыт и кадры для их развития. Доля людей с высшим образованием продолжает расти. И большинство жителей Эстонии, получившие степень бакалавра, выбрали бизнес-администрирование или право как свою основную специальность, а информация и коммуникации занимают третье место, немного уступив изучению искусства и гуманитарных наук.
Однако есть ряд серьезных препятствий, которые не дают сектору полноценно развиваться. И одна из них - достаточно сложное и недружелюбное законодательство. Ведь в Эстонии нет корпоративного налога, при этом есть выход на международные рынки, высококвалифицированная рабочая сила и другие преимущества. Тем не менее технологические гиганты не спешат открывать здесь офисы. И даже компании с изначально эстонскими корнями меняют юрисдикцию, как, например, Wise.
Не в пользу инноваций
Чтобы понять, как чувствуют себя финтех-компании в Эстонии, достаточно взглянуть на статистику сектора крипто- и блокчейн-проектов. Эстония была первой страной в Европе, открывшей свою экономику для провайдеров услуг в сфере цифровых активов (VASP - Virtual Asset Service Provider). Появление регулирования прозрачного фреймворка и мягкая налоговая политики привели к притоку таких компаний в страну. Это потенциально могло привести к формированию мощного финтех-кластера в стране, так как технология блокчейна и криптовалюты продолжают развиваться. Однако с 2021 года VASP столкнулись с усилением регулирования, что вызывало такое же массовое закрытие проектов и переток их в другие юрисдикции. И основной такой юрисдикцией стала Литва, которая сейчас является бенефициаром этих экономических процессов.
Количество малых и средних компаний в секторе информации и коммуникаций в Литве с 2021 года по 2023 год, по информации Государственного агентства данных Литвы, выросло на 26 %, и превысило 4,2 тысячи. Позитивный тренд есть и в секторе “Финансы и страхование“ - число компаний выросло с 2021 года на 27 %. Компаний в сфере науки и техники стало на 20 % больше, а в секторе услуг - на 19 %. Структура экономики достаточно разнообразна, что позволило ей уже в 2023 году вернуться к росту после небольшого падения в кризисном 2022 году. Сейчас ВВП Литвы уже в положительной зоне - по оценке властей. Он увеличился во втором квартале 2023 года на 0,7 % в годовом выражении без учета сезонности. То есть даже с учетом инфляции в 7,4 % экономика растет.
На наш взгляд, подход к регулированию высокотехнологичных отраслей сыграл свою роль в этом процессе. Литва, как и все страны ЕС, внимательно относится к финансовому регулированию, активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма, создает безопасную финансовую среду внутри страны. При этом криптопроекты продолжают работать в Литве, благодаря сбалансированному подходу властей: требования к минимальному капиталу и локализации сотрудников в стране для VASP оказалось реально выполнить. В отличие от эстонского варианта, где регуляторные меры с точки зрения рынка можно назвать заградительными.
Последовательная политика Литвы по развитию рынка и привлечению иностранного капитала, обеспечивает ей постоянный рост оборота компаний, контролируемых иностранцами. При этом эстонский капитал входит в тройку лидеров по объему прямых инвестиций в экономику Литвы после Германии и Швеции. Так, за 2021 год эстонские граждане и компании инвестировали в Литву более 2,9 млрд евро.
Частью такой политики является и работа по построению безопасной финансовой среды. Так, в 2023 году MONEYVAL отчиталась об улучшении позиций Литвы в рейтинге FATF (Financial Action Task Force) в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма. Рейтинг был повышен с partially compliant до largely compliant. Путь еще не окончен, страна выполнила полностью лишь 8 из 40 требований FATF. Но высокий уровень соответствия международным требованиям AML делают страну привлекательной для ведения бизнеса юрисдикцией.
В аналогичном отчете об Эстонии, MONEYVAL называет подход к борьбе с отмыванием денег довольно эффективным, но указывает на наличие пространства для улучшения ситуации. Власти подчеркивают, что имплементация рекомендаций FATF остается ключевыми приоритетом, при этом указывая на сокращение объема крипто-бизнеса как на позитивный фактор. Однако на примере Литвы мы видим, высокий уровень AML-практик в стране не обязательно приводит к сокращению крипто-рынка. И что грамотное регулирование позволяет создать безопасную среду без ущерба частной предпринимательской инициативе.
Экономические вызовы 2023
Эстонская экономика переживает период глубокой трансформации. Меняется структура ВВП, старые модели не работают, а ситуация требует решительных мер и новых подходов. В этих обстоятельствах роль финтеха для экономики страны растет по нескольким причинам. У финансовых сервисов и ИТ-технологий есть экспортный потенциал, что хорошо для торгового баланса. Высокая емкость таких проектов и необходимость инвестиций в их развитие также могут привести к оживлению на внутреннем рынке, росту доходов и как следствие усилению потребления, что очень важно для выхода из кризиса.
На наш взгляд, поддержка существующих и привлечение новых финтех-сервисов в страну может оказать положительное влияние на ситуацию в целом. В Эстонии есть необходимые кадры и культура корпоративного управления. Не хватает только дружелюбной законодательной и налоговой базы, чтобы сделать рынок более привлекательным для развивающихся проектов.
Малый и средний бизнеса в Эстонии в целом нуждается в поддержке. Расходы на оплату труда в среднем на одного работника за 2022 год выросли на 9,3 %, что значительно снижает инвестиционный потенциал компаний на фоне общего спада потребления. При этом инновации, финтех и консалтинг становятся ключевыми игроками.
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