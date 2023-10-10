Лаатс об автоналоге: на дорогах станет больше машин, место которых на свалке. Кто-то будет вынужден отказаться от автомобиля

"Министр финансов Март Вырклаев не хочет понять, что если в Таллинне и его окрестностях в целях экономии можно обходиться малолитражкой, то в сельской местности наличие более мощного автомобиля зачастую является жизненной необходимостью. Отмена бесплатного общественного транспорта в уездах и обременение людей автомобильным налогом говорит о высокомерном отношении правительства. Из-за дополнительного налога у людей будет оставаться на руках меньше денег“, – сказал Лаатс.



Утверждения министра финансов, что цель нового налога – остановить рост количества автомобилей, по словам Лаатса, далеки от реальности, к тому же, министр совершенно не учитывает потребности жителей сельской местности. "Я не замечал, чтобы у нас в маленьких городах на дорогах были пробки, или уровень загрязнения воздуха превышал допустимые нормы. Учитывая подорожание жизни, советовать людям приобретать новые экологичные автомобили – так себе идея. В Эстонии растет доля живущих в относительной бедности и количество обанкротившихся предприятий, однако правительство не занимается экономикой и предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления, забирая у людей последние сбережения“, – сказал он.



Вместо того, чтобы зацикливаться на автомобильном налоге, необходимо разработать государственную программу с целью поддержать тех, кто не может себе позволить экологичный автомобиль, считает Лаатс. "Средний возраст автомобиля в Эстонии – 13 лет, и большинство их владельцев не в состоянии позволить себе покупку более новой и экологичной машины. К тому же, из-за платы за первичную регистрацию покупка нового автомобиля будет обходиться еще дороже, чем сейчас. Это означает, что планируемый автоналог больнее всего ударит по малообеспеченным и при это не выполнит заявленных целей. На дорогах станет больше машин, место которых на свалке. Кто-то будет вынужден отказаться от автомобиля, хотя, как мы знаем, для многих наличие машины является вопросом если не выживания, то сохранения качества жизни“, – сказал Лаатс.