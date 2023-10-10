Кая Каллас: Эстония готова лишиться европейских субсидий, чтобы Украина присоединилась к ЕС, но не прямо сейчас

По словам Каллас, Эстония готова в "долгосрочной перспективе" лишиться доступа к европейским субсидиям - фондам, которые способствуют экономическому развитию более бедных стран-членов. Вместе с тем, она признала, что переход к статусу страны-донора ЕС займет у Эстонии много времени. "Это в конечном счете случится, но не прямо сейчас", - уверена Каллас.

Financial Times приводит данные, что, согласно внутреннему исследованию европейских властей, в соответствии с текущей бюджетной структурой Украине придется в ближайшие 7 лет выделить почти €190 миллиардов. В связи с этим ряд стран-членов ЕС из получателей субсидий превратятся в доноров бюджета. Эстония упоминается в этом исследовании в числе 6 стран, которые ожидает подобная перспектива в случае, если прием в ЕС Украины, а также Молдовы и ряда западнобалканских стран не приведет к изменению действующих бюджетных правил.

"Мы должны обсудить это, каковы правила, как распределяются деньги и что мы получаем взамен, - заявила Каллас в интервью на полях встречи лидеров ЕС в Мадриде на прошлой неделе, где бюджетные вопросы впервые обсуждались с участием всех 27 стран. - Никто... не говорит, что не надо ничего менять. Вопрос в том, насколько сильно менять. И что именно".

Каллас считает неправильной ситуацию, когда некоторые страны смотрят на ЕС просто как на источник денег. Она считает, что до сих пор европейские лидеры "крайне легко и осторожно" подходили к вопросам финансовых и налоговых реформ в связи с расширением Евросоюза.

"Надеюсь, не будет такого, что крупные страны все обсудят между собой и не станут слушать остальных, - отметила Каллас. - Если мы хотим прийти к решению, которое устроит всех, надо выслушивать всех".

По данным источников Financial Times, во время встречи в Испании многие европейские лидеры выражали уверенность, что действующая система распределения субсидий не будет работать в случае расширения.