Эстонские поставщики газа не паникуют по поводу неполадок в Balticconnector: клиенты не пострадают

Руководитель энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу пояснил, что клиентам не о чем беспокоиться: как эстонские, так и латвийские, а также финские клиенты их портфеля в отопительный период будут обслужены при поддержке терминала Hamina LPG.

Глава Eesti Gaas Маргус Каасик подтвердил, что обнаруженная на этих выходных возможная утечка в трубопроводном соединении Balticconnector между Эстонией и Финляндией не повлияет на безопасность поставок для клиентов Eesti Gaas ни в странах Балтии, ни в Финляндии. "Мы сотрудничаем с обоими крупными терминалами в регионе — Инкоо в Финляндии и Клайпедой в Литве, и таким образом можем покрыть потребности в газе наших клиентов. Газовое хранилище в Латвии спокойно позволит нам справиться с обслуживанием клиентов в зимний период. Эстония связана с Европой через литовско-польское трубопроводное соединение, так что при необходимости мы сможем транспортировать газ и оттуда“, — добавил Каасик.