В пруду лесопарка Маарду утонул пожилой мужчина

Во вторник, 10 октября, в 11:20 в Центр тревоги сообщили, что в Маарду, в пруду лесопарка на улице Ринги находится тело мужчины. Позвонивший оставался на месте до прибытия спасателей.

Спасатели команды Мууга прибыли на место в 11:29 и вытащили тело погибшего из воды к 11:48. Мужчину передали полиции, которая установит точную причину смерти.

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