10.10.2023, 13:55
В пруду лесопарка Маарду утонул пожилой мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром во вторник в 11:20 спасатели извлекли из пруда в Маардуском лесопарке тело пожилого мужчины. В этом году в Эстонии уже утонуло 35 человек.
Во вторник, 10 октября, в 11:20 в Центр тревоги сообщили, что в Маарду, в пруду лесопарка на улице Ринги находится тело мужчины. Позвонивший оставался на месте до прибытия спасателей.
Спасатели команды Мууга прибыли на место в 11:29 и вытащили тело погибшего из воды к 11:48. Мужчину передали полиции, которая установит точную причину смерти.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok