ЧП и криминал
10.10.2023, 13:55

В пруду лесопарка Маарду утонул пожилой мужчина

 
Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Утром во вторник в 11:20 спасатели извлекли из пруда в Маардуском лесопарке тело пожилого мужчины. В этом году в Эстонии уже утонуло 35 человек.

Во вторник, 10 октября, в 11:20 в Центр тревоги сообщили, что в Маарду, в пруду лесопарка на улице Ринги находится тело мужчины. Позвонивший оставался на месте до прибытия спасателей.

Спасатели команды Мууга прибыли на место в 11:29 и вытащили тело погибшего из воды к 11:48. Мужчину передали полиции, которая установит точную причину смерти.

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