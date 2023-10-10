Выяснилась причина обрушения потолка Таллиннской европейской школы

Вечером 2 сентября, когда в холле второго этажа корпуса А обрушились отделочные слои потолка, в здании не было учеников, и никто не пострадал. После обрушения учебный корпус закрыли, и школа продолжила образовательную деятельность на дому.

Обрушение произошло в отреставрированном в 2018 году историческом здании по адресу Техника,18, где раньше также действовала Таллиннская транспортная школа. Здание внесено в список памятников архитектуры.

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) заказал проверку здания после обрушения, согласно итогам которой виной всему - несоблюдение проекта при возведении потолка после пожара в здании в 1969 году.

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