11.10.2023, 13:50
Союз работников образования угрожает забастовкой. Учитель: если забастовка опять не состоится, я покину ряды этой организации
ФОТО: | Delfi Meedia
Как считают учителя, угроза Союза работников образования Эстонии объявить забастовку не будет восприниматься всерьез, если и на этот раз забастовка не состоится, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Если учителя не получат обещанной прибавки к зарплате, будет объявлена забастовка!“ Такая угроза звучала и в прошлом году, и нынешней осенью. В прошлом году Союз работников образования Эстонии (EHL) потребовал, чтобы минимальная учительская ставка была повышена до 1850 евро, в результате установили ставку в 1749 евро. В этом году EHL настаивал на том, чтобы минимальную зарплату учителя повысили до 1942 евро. Добиться этого не удалось. Забастовка, несмотря на это, не состоялась.