Новости Эстонии
11.10.2023, 13:50

Союз работников образования угрожает забастовкой. Учитель: если забастовка опять не состоится, я покину ряды этой организации

 
Учителя Таллиннской реальной школы Мадис Сомелар (слева) и Мартин Саар считают, что забастовка в этом году необходима. По мнению председателя Союза работников образования Реэмо Вольмера (в центре), не стоит спешить с забастовкой.
Учителя Таллиннской реальной школы Мадис Сомелар (слева) и Мартин Саар считают, что забастовка в этом году необходима. По мнению председателя Союза работников образования Реэмо Вольмера (в центре), не стоит спешить с забастовкой.
ФОТО: Õhtuleht, kollaaž | Delfi Meedia

Как считают учителя, угроза Союза работников образования Эстонии объявить забастовку не будет восприниматься всерьез, если и на этот раз забастовка не состоится, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Если учителя не получат обещанной прибавки к зарплате, будет объявлена забастовка!“ Такая угроза звучала и в прошлом году, и нынешней осенью. В прошлом году Союз работников образования Эстонии (EHL) потребовал, чтобы минимальная учительская ставка была повышена до 1850 евро, в результате установили ставку в 1749 евро. В этом году EHL настаивал на том, чтобы минимальную зарплату учителя повысили до 1942 евро. Добиться этого не удалось. Забастовка, несмотря на это, не состоялась.

Уже пошли разговоры о том, что учителя только грозятся провести забастовку, но до реальных шагов дело не доходит. Неужели угрозы Союза работников образования действительно не воспринимаются всерьез?

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