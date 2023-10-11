Союз работников образования угрожает забастовкой. Учитель: если забастовка опять не состоится, я покину ряды этой организации

„Если учителя не получат обещанной прибавки к зарплате, будет объявлена забастовка!“ Такая угроза звучала и в прошлом году, и нынешней осенью. В прошлом году Союз работников образования Эстонии (EHL) потребовал, чтобы минимальная учительская ставка была повышена до 1850 евро, в результате установили ставку в 1749 евро. В этом году EHL настаивал на том, чтобы минимальную зарплату учителя повысили до 1942 евро. Добиться этого не удалось. Забастовка, несмотря на это, не состоялась.