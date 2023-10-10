10.10.2023, 13:45
ФОТО | На пожар в торговом центре спасатели отреагировали усиленным составом
Сегодня днем в Вильянди загорелся торговый центр.
Во вторник, в 11:01 центр тревоги получил сообщение о том, что в торговом центре Eliise на Рижском шоссе в Вильянди возник пожар. Спасатели отреагировали усиленным составом, поскольку в торговом центре находится мебельный магазин.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из-под крыши торгового центра идет дым. Людей из здания эвакуировали. По предварительным данным, пожар начался в трансформаторе потолочной лампы.
Смотрите фото!
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