Ученая, изучающая здоровье лесов: эстонские леса находятся в относительно хорошем состоянии

На вопрос, почему она сделала такой неожиданный выбор профессии, Энели отвечает, что у нее как будто и не было другого выбора: “Большую часть своего детство я провела в своем доме, у моих бабушки и дедушки, с которыми я проводила свои летние каникулы. Мы жили на окраине леса и я участвовала во всех ежедневных делах по уходу за домом и хозяйством. Особенно много времени мы проводили с дедушкой, который конечно занимался и заготовкой дров на зиму."

Привязанность к природе и желание ее защитить тогда было основной целью Энели и выбор в сторону Университета Естественных Наук, чья репутация сегодня в Европе очень высока и где уже сегодня работают многие ученые с по-настоящему мировыми именами.

„По мере взросления я начала понимать, что в современном мире, где общество так привыкло к потреблению и удобству, многие не задумываются о том, что большинство потребляемых сегодня товаров производятся из природных ресурсов. Потребление растет, но в то же время все активнее звучат голоса об уменьшении потребления природных ресурсов. И именно поэтому мы должны научиться не только защищать, но таким образом отвечать потребностям общества, чтобы как можно меньше нагружать природу. Это до сих пор основная мотивация в моих исследованиях и, особенно, докторской работе, которую я защитила год назад", - говорит молодой ученый.

Детские мечты на практике: как заботиться о лесе

В своей докторской диссертации Энели оценивала и сравнивала заповедные и хозяйственные леса с точки зрения видового разнообразия или того, насколько много представителей разных видов встречаются или живут в одном и другом лесу. Это важная тема, потому что, по словам Энели, биологическое разнообразие является для леса своего рода защитным щитом от вредителей, болезней и других нарушений.