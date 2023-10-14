Ученая, изучающая здоровье лесов: эстонские леса находятся в относительно хорошем состоянии(3)
Энели Пылдвеэр родилась и выросла В Ляэне-Вирумаа, в маленьком городе Кунда, и все ее детство и юность были связаны с природой. Сегодня Энели - доктор Университета Естественных Наук (Eesti Metsaülikool). Она посвятила свою работу изучению лесов Эстонии.
На вопрос, почему она сделала такой неожиданный выбор профессии, Энели отвечает, что у нее как будто и не было другого выбора: “Большую часть своего детство я провела в своем доме, у моих бабушки и дедушки, с которыми я проводила свои летние каникулы. Мы жили на окраине леса и я участвовала во всех ежедневных делах по уходу за домом и хозяйством. Особенно много времени мы проводили с дедушкой, который конечно занимался и заготовкой дров на зиму."
Привязанность к природе и желание ее защитить тогда было основной целью Энели и выбор в сторону Университета Естественных Наук, чья репутация сегодня в Европе очень высока и где уже сегодня работают многие ученые с по-настоящему мировыми именами.
„По мере взросления я начала понимать, что в современном мире, где общество так привыкло к потреблению и удобству, многие не задумываются о том, что большинство потребляемых сегодня товаров производятся из природных ресурсов. Потребление растет, но в то же время все активнее звучат голоса об уменьшении потребления природных ресурсов. И именно поэтому мы должны научиться не только защищать, но таким образом отвечать потребностям общества, чтобы как можно меньше нагружать природу. Это до сих пор основная мотивация в моих исследованиях и, особенно, докторской работе, которую я защитила год назад", - говорит молодой ученый.
Детские мечты на практике: как заботиться о лесе
В своей докторской диссертации Энели оценивала и сравнивала заповедные и хозяйственные леса с точки зрения видового разнообразия или того, насколько много представителей разных видов встречаются или живут в одном и другом лесу. Это важная тема, потому что, по словам Энели, биологическое разнообразие является для леса своего рода защитным щитом от вредителей, болезней и других нарушений.
При помощи определенных приемов в хозяйственном лесу можно совершенно целенаправленно создать и поддерживать биоразнообразие. Например, по возможности стоит оставлять в лесу старые, крупные деревья – как живые, так и мертвые. Кроме того, следует сохранять деревья разных размеров, пород и возраста, деревья, заметно отличающиеся по возрасту и породам от основного костяка, а также те культуры, которые натуральным образом нашли себе место в лесом массиве. Сильный лес - это как лоскутное одеяло, он любит разнообразие.
Что касается наших лесов, то, по словам Энели, с точки зрения разнообразия они находятся в относительно хорошем состоянии по сравнению с другими подобными лесами в нашей климатической зоне. Однако она затрудняется ответить, что будет с хвойными лесами, поскольку в Эстонии повсеместно можно видеть еловые леса, поврежденные короедами и корневой губкой из-за более теплых температур в результате изменения климата. Особенно страдают ели. Поэтому любимые всеми нами зеленые красавицы должны быть сейчас под нашим вниманием и заботой.
„Из-за достаточно сложной ситуации с вредителями всё больше эстонских лесовладельцев принимают лесохозяйственные решения, учитывая природное разнообразие. И это вполне объяснимо, ведь лесовладельцы стремятся сделать свои леса более устойчивыми к изменению климата. Поэтому советую грибникам не пугаться сваленного старого дерева в лесу: это не халатность, а хорошее место обитанием для многих видов, и поэтому не нужно торопиться его обязательно убирать“, – советует молодой ученый Энели.
Лесные премудрости
По мнению Энели, эстонские лесовладельцы, которыми она часто встречается по работе, достойны похвалы. „Это мудрые и ответственные люди, которые заботятся о своих лесах и природе“.
Помимо науки, молодая ученая-лесовод сосредоточена на экологическом образовании. При поддержке Центра инвестиций в окружающую среду возглавляемый ею фонд Metsahoiu Sihtasutus выпустил ставшую очень популярной книгу Metsa-aabits (с эст. „Лесная азбука“), которую уже планируется переиздать.
Эта книга предназначена для детей и рассказывает о лесе с самых разных ракурсов. Юные читатели могут почерпнуть много знаний о лесе – от годовых колец деревьев до лесных машин и лесозаготовки с использованием лошадей. «Важности биологического разнообразия следует обучать с самого раннего возраста. Идея издания книги как раз и заключалась в том, чтобы заинтересовать детей лесом и лесным хозяйством и вырастить следующее поколение детей, которые будут понимать, что эффективное общество - это то, которое умеет толково использовать дары природы“, – добавляет Энели.
Посадка леса: хорошо ли это?
В Эстонии набирает популярность посадки леса, в которых хотят принимать участие стар и млад. Все хотят отдать свой долг природе и своими руками дать жизнь новому и сильному дереву, которое будет очищать наш воздух. Но, как обычно в лесном хозяйстве, здесь также существует множество разных мнений и оценок. “Почему посадка деревьев должна быть вредной для природы, если используются качественные саженцы?“ спрашивает, в свою очередь, Энели. По ее словам, природа все равно выполняет свою работу в нашем климатическом поясе. И даже если мы сажаем деревья, природа также обеспечивает естественное обновление. На территорию с высаженными деревьями приходят и другие культуры. То есть там, где человек сажает, например, сосновые деревья, также появляются другие виды деревьев и кустарников. “Естественное обновление помогает обеспечить генетическое разнообразие наших лесов. Высадка деревьев помогает нам быстрее создавать новый лес, что в свою очередь означает, что посаженные деревья быстрее и больше поглощают углекислый газ из воздуха. В ситуации изменения климата высадка новых лесов - это одна из ключевых тем“, - добавляет Энели.
„Сажая деревья, мы можем получать более высококачественную древесину для производства долговечных изделий и таким образом смягчать климатические изменения. Также, сажая деревья, мы можем создавать места обитания для различных видов, улучшать их выбор. Я поддерживаю лесопосадки и рада видеть, что каждый год в леса Эстонии высаживаются миллионы новых деревьев как в лесах частного, так и государственного сектора“, - подводит итог молодой ученый.