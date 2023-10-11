Клиент получил неприятный сюрприз, открыв коробку с салатом Rimi. Магазин: приносим искренние извинения!(13)
В субботу читатель Ärileht купил салат в магазине Rimi на Пыхьяском шоссе. Когда он открыл его, вернувшись домой, то сильно испугался, потому что внутри салата лежал... кузнечик.
Это был салат с киноа и оливками. Читатель купил его для себя и детей. "Вдруг один из детей позвал меня, чтобы показать, что было в тарелке. Из салата на меня "смотрел" большой кузнечик. К сожалению, и я, и один из моих детей съели часть этого салата до того, как мы это узнали“, - написал читатель.
Это не первый раз, когда он находит в салате из Rimi что-то неприятное. "Несколько лет назад я обнаружил косточку в салате из фасоли и сообщил об этом в службу поддержки клиентов Rimi, но они проигнорировали мое сообщение и не ответили“, - сказал он.
По словам представителя Rimi Елены Литвинович, насекомое попало в салат предположительно из рукколы. "Руккола приходит к нам упакованной. Мы открываем коробки, кладем рукколу в специальную емкость для мытья, моем и оставляем стечь. После стекания рукколу добавляют к остальным ингредиентам, и все ингредиенты смешивают между собой“, - рассказала она.
Литвинович добавила, что в свете этого дела они усилят контроль за сырьем и проинформируют поставщика. Компания извинилась перед клиентом.
Rimi вернул покупателю уплаченные за салат деньги.
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