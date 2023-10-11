Ситуация на рынке труда: конкуренция на одну вакансию выросла на 58%

Больше всего конкуренция выросла в сфере охраны правопорядка и безопасности, где на вакантную должность претендует почти в два раза больше потенциальных работников (+95 %), чем год назад. В среднем на каждую вакансию в этой сфере поступает 21 заявление (в прошлом году – 11).

Однако сектор безопасности не является сферой с самой высокой конкуренцией в Эстонии. Самая большая конкуренция на вакансию в данный момент наблюдается в секторе маркетинга, где на опубликованные за последние месяцы предложения о работе поступало в среднем по 64 заявления. Это на 42 % больше, чем год назад.

Выше среднего конкуренция также в транспортном секторе, продажах, обслуживании клиентов и туристическом секторе, где в среднем на одну должность претендуют по 40–50 потенциальных работников. Для предложений о работе в ИТ-секторе соответствующий показатель вырос с 24 кандидатов на вакансию до 35 (+46 %).

„Интерес к предложениям о работе вырос, но при этом уменьшилось количество предлагаемых вакансий, что и увеличило конкуренцию при поиске работы“, – пояснила руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

Адлер добавила, что если предложения о работе для офисных работников в последние месяцы вновь продемонстрировали небольшую тенденцию роста, то в сфере обслуживания и квалифицированного труда все еще происходит коррекция на рынке труда, и сложная экономическая ситуация тормозит процесс найма персонала.

Как найти работу?

„В трудные времена формула поиска работы остается неизменной – нужно быть начеку, активно и смело двигаться в направлении желаемого места работы и проводить предварительную работу перед подачей заявления на вакансию“, – прокомментировала Грете Адлер, чья команда по подбору персонала проводит тысячи собеседований в год.