Ситуация на рынке труда: конкуренция на одну вакансию выросла на 58%
Статистика портала cvkeskus.ee указывает, что если в третьем квартале прошлого года на предложения о работе поступало в среднем по 24 заявления на вакансию, то в этом году их количество составляет уже 39. Для сравнения: во время кризиса в области здравоохранения в 2020 году на одну должность претендовали целых 59 потенциальных работников.
Больше всего конкуренция выросла в сфере охраны правопорядка и безопасности, где на вакантную должность претендует почти в два раза больше потенциальных работников (+95 %), чем год назад. В среднем на каждую вакансию в этой сфере поступает 21 заявление (в прошлом году – 11).
Однако сектор безопасности не является сферой с самой высокой конкуренцией в Эстонии. Самая большая конкуренция на вакансию в данный момент наблюдается в секторе маркетинга, где на опубликованные за последние месяцы предложения о работе поступало в среднем по 64 заявления. Это на 42 % больше, чем год назад.
Выше среднего конкуренция также в транспортном секторе, продажах, обслуживании клиентов и туристическом секторе, где в среднем на одну должность претендуют по 40–50 потенциальных работников. Для предложений о работе в ИТ-секторе соответствующий показатель вырос с 24 кандидатов на вакансию до 35 (+46 %).
„Интерес к предложениям о работе вырос, но при этом уменьшилось количество предлагаемых вакансий, что и увеличило конкуренцию при поиске работы“, – пояснила руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.
Адлер добавила, что если предложения о работе для офисных работников в последние месяцы вновь продемонстрировали небольшую тенденцию роста, то в сфере обслуживания и квалифицированного труда все еще происходит коррекция на рынке труда, и сложная экономическая ситуация тормозит процесс найма персонала.
Как найти работу?
„В трудные времена формула поиска работы остается неизменной – нужно быть начеку, активно и смело двигаться в направлении желаемого места работы и проводить предварительную работу перед подачей заявления на вакансию“, – прокомментировала Грете Адлер, чья команда по подбору персонала проводит тысячи собеседований в год.
„Крайне важно провести предварительное исследование о будущем работодателе, чтобы скорректировать свое резюме и мотивационное письмо, подчеркнув именно те опыт и знания, которые наиболее необходимы на предлагаемой должности, – пояснила Грете Адлер. – Задача потенциальных работников – показать работодателю, что они обдуманно предлагают свою кандидатуру на вакансию и обладают навыками, знаниями и желанием выполнять предлагаемую работу“.
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