Тяжелые решения: Cleveron закрывает убыточные направления бизнеса и увольняет 20% сотрудников
Cleveron, технологическая компания, производящая посылочные роботы и торговые автоматы, уволит 20% всех сотрудников из-за закрытия убыточных направлений бизнеса, объявила компания. На этой неделе Clevtron уведомил об этом в Кассу по безработице, пишет Delfi Ärileht.
„Необходимость расходной базы обусловлена как сложной глобальной экономической ситуацией, так и более четкой стратегической направленностью компании“, — прокомментировал исполнительный директор Cleveron Арти Кютт. "Наши клиенты — глобальные ритейлеры, темпы роста которых замедлились по сравнению с прошлым. С другой стороны, мы знаем, что сектор постоянно ищет способы сделать бизнес более эффективным, и это именно то, что предлагает Cleveron“.
„Мы приняли трудное решение уволить 38 человек. Чтобы повысить прибыльность, наша бизнес-стратегия стала более точной, чем раньше, мы ориентируемся на европейский рынок и автоматизацию розничной торговли“, — заявил Кютт, добавив, что это подготовка к долгосрочной перспективе.
Cleveron — инновационный лидер в создании посылочных автоматов и роботов, продукцию которого можно найти более чем в 50 странах мира. Недавно компания выпустила новый продукт — почтовый автомат Cleveron 354 с батарейным питанием. Продукт оптимизирует эффективность доставки посылок, давая свободу размещать почтовые автоматы там, где раньше это было невозможно.
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