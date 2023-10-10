Тяжелые решения: Cleveron закрывает убыточные направления бизнеса и увольняет 20% сотрудников

„Необходимость расходной базы обусловлена ​​как сложной глобальной экономической ситуацией, так и более четкой стратегической направленностью компании“, — прокомментировал исполнительный директор Cleveron Арти Кютт. "Наши клиенты — глобальные ритейлеры, темпы роста которых замедлились по сравнению с прошлым. С другой стороны, мы знаем, что сектор постоянно ищет способы сделать бизнес более эффективным, и это именно то, что предлагает Cleveron“.

„Мы приняли трудное решение уволить 38 человек. Чтобы повысить прибыльность, наша бизнес-стратегия стала более точной, чем раньше, мы ориентируемся на европейский рынок и автоматизацию розничной торговли“, — заявил Кютт, добавив, что это подготовка к долгосрочной перспективе.

Cleveron — инновационный лидер в создании посылочных автоматов и роботов, продукцию которого можно найти более чем в 50 странах мира. Недавно компания выпустила новый продукт — почтовый автомат Cleveron 354 с батарейным питанием. Продукт оптимизирует эффективность доставки посылок, давая свободу размещать почтовые автоматы там, где раньше это было невозможно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .