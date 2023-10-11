Доклад: как украинские беженцы повлияли на рынок труда и экономику Эстонии

Более трети приехавших из Украины военных беженцев нашли в Эстонии работу, а местный рынок труда получил 27 000 дополнительных работников. Украинцы составляют порядка 4% рабочей силы в Эстонии. Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что участие военных беженцев в рынке труда и в экономике оживляет экономику Эстонии. "По прогнозам, в этому году рост дополнительной ценности, связанной с военными беженцами, составит 142 миллиона евро. Обусловленный украинцами дополнительный доход с налоговых поступлений достигнет 56 миллионов евро“, – сказал Массо.

Несмотря на то, что прибывшие из Украины люди увеличили количество занятых в Эстонии, безработных в числе беженцев все еще больше, чем среди местного населения. В докладе также отмечается, что по причине экономического спада потребность в работниках, в т. ч. выходцах из Украины, может в ближайшее время сократиться.

Центр мониторинга развития в своем докладе отмечает, что большинство украинцев заняли вакансии, для которых их квалификация является слишком высокой. "Занятость, соответствующая квалификации беженцев, является вызовом во многих европейских странах и, помимо прочего, требует подтверждения навыков в образовательной системе. В то же время, если бы мы позволили большему числу беженцев применить себя на рабочих местах, соответствующих их навыкам, возросли бы гарантия их занятости, их доход и экономическая польза для Эстонии“, – отметил Массо.

Доход от работы позволяет беженцам справляться самостоятельно. Беженцы, получившие временную защиту, в среднем зарабатывают на рынке труда 70% среднего трудового дохода в Эстонии и 86% среднего трудового дохода неграждан.

По данным Центра мониторинга развития, помощь военным беженцам из Украины также сопряжена со значительными расходами. Расходы на поддержку интеграции беженцев и их близких составляют 0,6–0,8% ВВП. Эти показатели соответствуют прогнозу, представленному Центром мониторинга развития на ранних этапах войны.