10.10.2023, 11:15
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 17-летнего Артура
ФОТО: | Erakogu
Полиция просит помощи в поисках 17-летнего Артура, который в субботу ушел из детского дома и до сих пор не вернулся.
Последний раз Артура видели в субботу вечером, когда он выходил из детского дома Хайба в Харьюмаа.
На настоящий момент молодой человек не вернулся в учреждение. Ранее он уже уходил подобным образом.
Одет Артур в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел Артура, сообщить об этом по телефону 112.
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