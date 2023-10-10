ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 17-летнего Артура

Последний раз Артура видели в субботу вечером, когда он выходил из детского дома Хайба в Харьюмаа.



На настоящий момент молодой человек не вернулся в учреждение. Ранее он уже уходил подобным образом.

Одет Артур в темную одежду.



Полиция просит всех, кто видел Артура, сообщить об этом по телефону 112.

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