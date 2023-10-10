Экономика
10.10.2023, 11:10

Депутаты заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро. Грюнталь: "почему я должен вам объяснять? Вы вывернете все против меня"

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обновлено в 14:24
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут, пишут "Деловые ведомости".

В свою очередь центрист Танель Кийк принялся активно пользоваться депутатской топливной картой лишь в августе, когда колесил по стране, агитируя за себя перед выборами нового партийного лидера.

Больше всех в Рийгикогу топливной картой пользуется депутат от EKRE Калле Грюнталь: с середины апреля по сентябрь нынешнего года он залил в бак 3234 литра топлива, в основном дизельного.

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Грюнталь отказался разговаривать с Delfi

Член EKRE Калле Грюнталь не согласился объяснить журналисту Delfi причины своих высоких расходов на топливо.

"Я все рассказал Äripäev. Зачем я буду что-то говорить вам?“ — спросил он раздраженно.

На вопрос, действительно ли политик рассказал все, Грюнталь ответил, что все-таки нет: "Меня спросили о какой-то чертовой дате, про которую я действительно не знал. Потом я проверил и понял, что я всему могу дать логическое объяснение“.

Скорее всего, Грюнталь имел в виду вопрос Äripäev о том, почему 23 апреля он заправился в Olerex на 21,85 литров дизельного топлива от и через пять минут в этом же месте на 41,66 литров бензина.

Свое логическое обоснование Грюнталь, однако, привести отказался. "Почему я должен с вами разговаривать? Вы все равно вывернете все против меня, что бы я ни сказал“, — отрезал он.

Грюнталь заявил, что больше не будет давать интервью Delfi и повесил трубку.

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