Депутаты заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро. Грюнталь: "почему я должен вам объяснять? Вы вывернете все против меня"

Член EKRE Калле Грюнталь не согласился объяснить журналисту Delfi причины своих высоких расходов на топливо.



"Я все рассказал Äripäev. Зачем я буду что-то говорить вам?“ — спросил он раздраженно.



На вопрос, действительно ли политик рассказал все, Грюнталь ответил, что все-таки нет: "Меня спросили о какой-то чертовой дате, про которую я действительно не знал. Потом я проверил и понял, что я всему могу дать логическое объяснение“.



Скорее всего, Грюнталь имел в виду вопрос Äripäev о том, почему 23 апреля он заправился в Olerex на 21,85 литров дизельного топлива от и через пять минут в этом же месте на 41,66 литров бензина.



Свое логическое обоснование Грюнталь, однако, привести отказался. "Почему я должен с вами разговаривать? Вы все равно вывернете все против меня, что бы я ни сказал“, — отрезал он.



Грюнталь заявил, что больше не будет давать интервью Delfi и повесил трубку.