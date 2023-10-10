Депутаты заправляются каждый месяц на десятки тысяч евро. Грюнталь: "почему я должен вам объяснять? Вы вывернете все против меня"(77)
Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь ежемесячно заливает в бак топлива примерно на тысячу евро за счет налогоплательщиков. Случалось, что и бензин, и дизельное топливо ему требовались с разницей в пять минут, пишут "Деловые ведомости".
В свою очередь центрист Танель Кийк принялся активно пользоваться депутатской топливной картой лишь в августе, когда колесил по стране, агитируя за себя перед выборами нового партийного лидера.
Больше всех в Рийгикогу топливной картой пользуется депутат от EKRE Калле Грюнталь: с середины апреля по сентябрь нынешнего года он залил в бак 3234 литра топлива, в основном дизельного.
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Грюнталь отказался разговаривать с Delfi
Член EKRE Калле Грюнталь не согласился объяснить журналисту Delfi причины своих высоких расходов на топливо.
"Я все рассказал Äripäev. Зачем я буду что-то говорить вам?“ — спросил он раздраженно.
На вопрос, действительно ли политик рассказал все, Грюнталь ответил, что все-таки нет: "Меня спросили о какой-то чертовой дате, про которую я действительно не знал. Потом я проверил и понял, что я всему могу дать логическое объяснение“.
Скорее всего, Грюнталь имел в виду вопрос Äripäev о том, почему 23 апреля он заправился в Olerex на 21,85 литров дизельного топлива от и через пять минут в этом же месте на 41,66 литров бензина.
Свое логическое обоснование Грюнталь, однако, привести отказался. "Почему я должен с вами разговаривать? Вы все равно вывернете все против меня, что бы я ни сказал“, — отрезал он.
Грюнталь заявил, что больше не будет давать интервью Delfi и повесил трубку.
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