Профсоюзы начинают переговоры с работодателями о повышении минимальной зарплаты

Профсоюзы хотят, чтобы в 2024 году минимальная заработная плата ровнялась той сумме, которая указана в соглашении доброй воли, подписанном социальными партнерами в мае.

По мнению председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомеля,, повышение минимальной заработной платы снизит социальное неравенство и т. н. зарплатную бедность работающих людей. Поскольку большая часть прироста заработной платы ощутят на себе семьи, то более резкое повышение минимальной заработной платы снизит в том числе риск бедности среди детей.

Первая встреча представителей работников и работодателей для согласования минимальной заработной платы состоится во вторник, 10 октября, в 15:00 в Доме профсоюзов по адресу Лаулупео, 24 в Таллинне.

В соглашении доброй воли установлено, что минимальная заработная плата будет повышаться поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году 50% от средней заработной платы.

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