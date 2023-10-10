За сутки на дорогах Эстонии пострадали три ребенка

В понедельник в 07:45 произошла авария на перекрестке Садама теэ и Маарду теэ в Мууга в Харьюмаа, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Mazda 6 при совершении поворота налево врезался в двигавшийся в противоположном направлении легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 44-летняя женщина. Находившегося в Volkswagen Passat десятилетнего мальчика доставили в больницу.

В 08:01 произошла авария возле Пярну мнт, 151 в Таллинне, где 42-летний мужчина на легковом автомобиле Kia Proceed врезался в 38-летнего мужчину, который, по предварительным данным, пересекал пешеходный переход бегом. Пешехода доставили в больницу.

В 15:43 произошла авария возле Парги, 40 в Йыхви, где 17-летняя и 18-летняя девушки ехали на одном электросамокате и возле пешеходного перехода столкнулись с двигавшимся навстречу легковым автомобиле Kia, которым управляла 35-летняя женщина. 17-летнюю девушку доставили в больницу.

В 16:59 произошла авария на перекрестке Техника и Роху в Таллинне, где 48-летняя водитель автобуса Solaris Urbino резко затормозила (по предварительным данным, из-за ехавшего прямо на автобус и совершавшего поворот налево легкового автомобиля), в результате чего в автобусе упала 11-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу.

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