10.10.2023, 15:50
ТАБЛИЦА | Škoda Octavia vs Audi Q7. Каким будет автоналог для разных автомобилей?
Годовой налог на электромобили может различаться в пять раз
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство финансов раскрыло карты, опубликовав содержание законопроекта об автомобильном налоге. В своих расчетах Минфин привел и некоторые примеры, касающиеся конкретных моделей автомобилей, пишет Forte.
При представлении законопроекта было сказано, что регистрационный сбор необходимо будет платить только при первичной регистрации транспортного средства в Эстонии. Следовательно, совершенные в Эстонии первичные сделки о продаже автомобиля освобождаются от налога. Все, кто захочет сменить автомобиль на более новый и экологичный, смогут сделать это, не внося плату за регистрацию