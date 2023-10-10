ТАБЛИЦА | Škoda Octavia vs Audi Q7. Каким будет автоналог для разных автомобилей?

При представлении законопроекта было сказано, что регистрационный сбор необходимо будет платить только при первичной регистрации транспортного средства в Эстонии. Следовательно, совершенные в Эстонии первичные сделки о продаже автомобиля освобождаются от налога. Все, кто захочет сменить автомобиль на более новый и экологичный, смогут сделать это, не внося плату за регистрацию