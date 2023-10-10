Фирма Clevon объявила о сокращении работников

Накануне компания Clevon подала в Кассу по безработице первоначальное коллективное заявление о расторжении трудовых договоров с 15 сотрудниками.

„Окончательное число сокращаемых работников будет известно после завершения периода переговоров. К моменту подачи заявления в Кассу по безработице у Clevon были заключены трудовые договоры в общей сложности с 84 сотрудниками“, - говорится в заявлении предприятия.

Запланированные изменения необходимы для оптимизации финансовых расходов и ресурсов компании с целью реализации ее пересмотренного бизнес-плана, в рамках которого предприятие планирует больше внимания уделять рынку США.

Как ранее писал Rus.ERR, акционерное общество Clevon завершило 2022 год с убытками в размере 3,4 млн евро. Оборот компании за прошлый год составил 98 420 евро.

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