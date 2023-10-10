Фирма Clevon объявила о сокращении работников(4)
Фирма Clevon - производитель роботизированных решений по доставке товаров - объявила о реструктуризации своей деятельности в Эстонии, что повлечет за собой и сокращение персонала, передает RusERR.
Накануне компания Clevon подала в Кассу по безработице первоначальное коллективное заявление о расторжении трудовых договоров с 15 сотрудниками.
„Окончательное число сокращаемых работников будет известно после завершения периода переговоров. К моменту подачи заявления в Кассу по безработице у Clevon были заключены трудовые договоры в общей сложности с 84 сотрудниками“, - говорится в заявлении предприятия.
Запланированные изменения необходимы для оптимизации финансовых расходов и ресурсов компании с целью реализации ее пересмотренного бизнес-плана, в рамках которого предприятие планирует больше внимания уделять рынку США.
Как ранее писал Rus.ERR, акционерное общество Clevon завершило 2022 год с убытками в размере 3,4 млн евро. Оборот компании за прошлый год составил 98 420 евро.
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