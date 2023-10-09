Консул Эстонии в Израиле: в настоящее время не стоит опасаться закрытия воздушного движения, главное - покинуть страну

„Все больше и больше людей обращается к нам, но некоторые из них уже вернулись в Эстонию“, - уточнил он.

По словам Деревского, в настоящее время десятки эстонцев желают покинуть Израиль.

По словам Деревского, опасаться закрытия воздушного движения в настоящее время не стоит.

Посольство поддерживает связь с людьми, желающими вернуться в Эстонию, и полет - первый способ для эстонцев попасть домой.

„У некоторых из них есть билеты, и проблема в том, что рейсы задерживаются“, - пояснил Деревский.

„В настоящее время мы пытаемся заниматься тем, чтобы полеты все же происходили. По крайней мере, граница с Иорданией открыта, так что в случае необходимости вы можете попасть в Эстонию оттуда“, - сказал консул, добавив, что именно таким образом он добрался до Тель-Авива.

Деревский подчеркнул, что самое главное - это выбраться из страны. Уже находясь в следующей стране можно думать, как попасть оттуда в Таллин.

Он добавил, что посольство Эстонии останется в Израиле до тех пор, пока эстонцам будет оказываться помощь в том, чтобы добраться до дома. Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация, как поведут себя другие посольства и какие указания поступят из Таллина.

Деревски отметил, что, несмотря на то, что он находится в Израиле, информация о ситуации поступает в основном из СМИ.

„Ситуация такая, какая есть, ничего хорошего", - сказал он, не сумев подробно рассказать о том, что происходит на фронте.

Однако на юге Израиля ситуация стабилизировалась, добавил Деревски.

Он призвал всех эстонцев, находящихся в Израиле, сообщить о своем присутствии в стране.

