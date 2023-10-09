ФОТОНОВОСТЬ | На Тоомпеа развевается израильский флаг

В субботу Израиль подвергся нападению палестинской террористической группировки ХАМАС. Палестинцы открыли огонь по музыкальному фестивалю, а затем начали бомбить страну.

По сообщениям СМИ, в результате трехдневного конфликта погибло более 700 человек и более 2 тысяч получили ранения.