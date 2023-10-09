09.10.2023, 19:06
ФОТОНОВОСТЬ | На Тоомпеа развевается израильский флаг(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
На боковой стороне здания Рийгикогу флаг Израиля занял свое место рядом с эстонским и европейским флагами.
Вероятно, израильский флаг выставлен как выражение солидарности с Иерусалимом.
В субботу Израиль подвергся нападению палестинской террористической группировки ХАМАС. Палестинцы открыли огонь по музыкальному фестивалю, а затем начали бомбить страну.
В ответ Израиль нанес массированный удар по сектору Газа.
По сообщениям СМИ, в результате трехдневного конфликта погибло более 700 человек и более 2 тысяч получили ранения.