Новости Эстонии
09.10.2023, 19:06

ФОТОНОВОСТЬ | На Тоомпеа развевается израильский флаг

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Флаг Израиля на Рийгикогу
Флаг Израиля на Рийгикогу
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

На боковой стороне здания Рийгикогу флаг Израиля занял свое место рядом с эстонским и европейским флагами.

Вероятно, израильский флаг выставлен как выражение солидарности с Иерусалимом.

В субботу Израиль подвергся нападению палестинской террористической группировки ХАМАС. Палестинцы открыли огонь по музыкальному фестивалю, а затем начали бомбить страну.

В ответ Израиль нанес массированный удар по сектору Газа.

По сообщениям СМИ, в результате трехдневного конфликта погибло более 700 человек и более 2 тысяч получили ранения.

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