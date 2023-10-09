Новости Эстонии
09.10.2023, 19:26

Несколько тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Elektrilevi: мы надеемся устранить неполадки в течение недели

 
Последствия шторма в Пирита.
Последствия шторма в Пирита.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По словам представителя компании Elektrilevi, более 200 человек работают над устранением повсеместных отключений электроэнергии, вызванных ураганом.

Ураган, пронесшийся по Эстонии в эьт выходные, сломал множество деревьев и веток, вызвав повсеместные отключения электроэнергии по всей Эстонии. В настоящее время около 5 900 потребителей все еще остаются без электричества.

„Важно, чтобы завтра все детские сады и школы смогли открыть свои двери. Более 200 человек работают в две смены, чтобы как можно быстрее устранить неполадки и восстановить электроснабжение“, - сказал председатель правления компании Elektrilevi Михкель Хярм.

Он добавил, что Elektrilevi уже находится на завершающей стадии устранения повреждений среднего напряжения, а повреждения низкого напряжения уже устранены в нескольких уездах.

Во вторник надеются устранить неисправности низкого напряжения на Сааремаа, в уездах Пярнусаа, Рапласаа, Вильяндисаа и Ляэнемаа уезде, в среду - на Хийумаа, в уездах Пылвамаа, Вырумаа, Валгамааи Тартумаа уезде, в четверг - в Арукюла, Кейла и Ляэне-Вируском уезде.

Компания Elektrilevi просит всех сообщать о прерывание в подаче тока через приложение MARU.

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