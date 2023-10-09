Союз автовладельцев: введение налога на автомобили – это смерть эстонской демократии(1)
По мнению Союза автовладельцев Эстонии, продвижение законопроекта о налоге на автомобили в условиях, когда против него было собрано более 77 тыс. подписей, а перед выборами не было проведено ни одного обсуждения, является безответственным и опасным прецедентом.
„На примере налога на автомобили и других повышений налогов мы убедились, что цель выборов - получить голоса избирателей, а связь между обещаниями, желаниями граждан и действиями не считается важной“, - сказал член правления Союза автовладельцев Симмо Саар. “В ситуации, когда, например, Финляндия и Швеция снижают налоговую нагрузку на автовладельцев в связи с экономической ситуацией, наша власть умудрилась прописать в проекте почти вдвое большую сумму вместо первоначального налога в 120 миллионов“.
Саар рекомендует каждому депутату Рийгикогу серьезно подумать, действительно ли он хочет голосовать за введение налога на автомобили. “Перед выборами Союз автовладельцев обязательно напомнит избирателю имена тех дядей и теток, из-за которых в семейных бюджетах появилась очередная дыра“.
Также Союз автовладельцев Эстонии призывает оппозиционные партии серьезно выступить против налога на автомобили, а коалиционные - отказаться от своего плана. “Если в сегодняшних условиях налог на автомобили пройдет, то это будет очень позорная глава в истории восстановившей свою независимость Эстонии“, - сказал Саар.
Союз автовладельцев Эстонии выдвинул свое предложение не вводить налог на автомобили еще на круглом столе Министерства финансов, состоявшемся в конце июня. Налог на автомобили раскритиковали нескольких организаций, представляющих различные группы интересов. Петиция “Нет налогу на автомобили!“ собрала 77422 цифровые подписи, из которых 65 565 человек подписали петицию на сайте rahvaalgatus.ee.
Министр финансов Март Вырклаэв и Мадис Абен, аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов, пояснили сегодня, что налог будет состоять из двух частей: регистрационного сбора и ежегодного налога. Размер налога зависит от категории автомобиля, показателя CO2, массы, объема и мощности двигателя.
Автомобили категорий M1 и M1G облагаются налогом, состоящим из трех частей: базовая часть составляет 300 евро, а остальные добавляются в зависимости от загрязняющих компонентов и массы автомобиля.
Базовая часть сбора для автомобилей категории N1 и N1G составляет 500 евро. Остальная часть сбора рассчитывается так же, как и для транспортных средств категорий M1 и M1G.
От уплаты налога освобождаются машины с проблесковыми маячками (за исключением президентского автомобиля и других должностных лиц). Также освобождаются от уплаты налогов автомобили приспособленные для использования/перевозки инвалидов.
Автомобиль не получится зарегистрировать без уплаты налога. Ежегодный налог взимается Налогово-таможенным департаментом, оттуда же будут приходить уведомления.
Обсуждения и дебаты продлятся три недели, после чего проект будет повторно рассмотрен и направлен в Рийгикогу.
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