Союз автовладельцев: введение налога на автомобили – это смерть эстонской демократии

„На примере налога на автомобили и других повышений налогов мы убедились, что цель выборов - получить голоса избирателей, а связь между обещаниями, желаниями граждан и действиями не считается важной“, - сказал член правления Союза автовладельцев Симмо Саар. “В ситуации, когда, например, Финляндия и Швеция снижают налоговую нагрузку на автовладельцев в связи с экономической ситуацией, наша власть умудрилась прописать в проекте почти вдвое большую сумму вместо первоначального налога в 120 миллионов“.

Саар рекомендует каждому депутату Рийгикогу серьезно подумать, действительно ли он хочет голосовать за введение налога на автомобили. “Перед выборами Союз автовладельцев обязательно напомнит избирателю имена тех дядей и теток, из-за которых в семейных бюджетах появилась очередная дыра“.

Также Союз автовладельцев Эстонии призывает оппозиционные партии серьезно выступить против налога на автомобили, а коалиционные - отказаться от своего плана. “Если в сегодняшних условиях налог на автомобили пройдет, то это будет очень позорная глава в истории восстановившей свою независимость Эстонии“, - сказал Саар.

Союз автовладельцев Эстонии выдвинул свое предложение не вводить налог на автомобили еще на круглом столе Министерства финансов, состоявшемся в конце июня. Налог на автомобили раскритиковали нескольких организаций, представляющих различные группы интересов. Петиция “Нет налогу на автомобили!“ собрала 77422 цифровые подписи, из которых 65 565 человек подписали петицию на сайте rahvaalgatus.ee.

Министр финансов Март Вырклаэв и Мадис Абен, аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов, пояснили сегодня , что налог будет состоять из двух частей: регистрационного сбора и ежегодного налога. Размер налога зависит от категории автомобиля, показателя CO2, массы, объема и мощности двигателя.