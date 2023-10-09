Новости Эстонии
09.10.2023, 21:31

Elering надеется в ближайшие дни установить причину вероятной утечки газа из газопровода Balticconnector

 
Прокладка газопровода Balticconnector.
Прокладка газопровода Balticconnector.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает с вечера воскресенья из-за возможной утечки. Есть надежда, что в ближайшие несколько дней станет ясно, что именно произошло с трубой.

Как сообщил пресс-секретарь Elering Айн Кёстер, сейчас еще неизвестно, что случилось с газопроводом, но причину утечки газа постараются выявить в самое ближайшее время.

Неизвестно также, какой участок газопровода может быть поврежден. Сейчас компания-оператор ведет переговоры с компанией-партнером, когда и как начнут проверять газопровод. «Наиболее вероятно, что будет задействовано работающее под водой роботизированное устройство, снабженное камерой, которое передвигается в непосредственной близости от газопровода, - сказал Кёстер, добавив, что как только позволит погода, специалисты начнут выяснять, что случилось с газопроводом. - Вспомните, какая погода была вчера и позавчера, такие работы можно проводить не в любую погоду“.

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