Elering надеется в ближайшие дни установить причину вероятной утечки газа из газопровода Balticconnector

Неизвестно также, какой участок газопровода может быть поврежден. Сейчас компания-оператор ведет переговоры с компанией-партнером, когда и как начнут проверять газопровод. «Наиболее вероятно, что будет задействовано работающее под водой роботизированное устройство, снабженное камерой, которое передвигается в непосредственной близости от газопровода, - сказал Кёстер, добавив, что как только позволит погода, специалисты начнут выяснять, что случилось с газопроводом. - Вспомните, какая погода была вчера и позавчера, такие работы можно проводить не в любую погоду“.