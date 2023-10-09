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09.10.2023, 20:47

Руководитель футзального клуба из Виймси об уволенном тренере: поздравления Путину - это билет в один конец

 
"СМСраха" из Виймси
"СМСраха" из Виймси
ФОТО: @viimsifutsal | instagram

В понедельник, 9 октября, многократный чемпион Эстонии по футзалу - клуб “Смсраха“ из Виймси прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, который был уволен за поздравление в соцсетях президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Корреспондент RusDelfi связался с руководителем клуба из Виймси Андреем Головиным, который признался, что таким поступком теперь уже бывший тренер сильно подставил клуб и его игроков.

Владимир Йованович - тренер с большим опытом работы как в своей стране, так и на Кипре, в Иордании, Черногории и Финляндии, где он работал главным тренером. Команду из Виймси Йованович возглавил в конце декабря прошлого года, заключив контракт на полтора года.

„Я искренне, от всего сердца, сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение — это мое мнение. У каждого на этой планете есть право на свое мнение“, - сказал Йованович корреспонденту RusDelfi.

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