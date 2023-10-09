Руководитель футзального клуба из Виймси об уволенном тренере: поздравления Путину - это билет в один конец

В понедельник, 9 октября, многократный чемпион Эстонии по футзалу - клуб “Смсраха“ из Виймси прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, который был уволен за поздравление в соцсетях президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Корреспондент RusDelfi связался с руководителем клуба из Виймси Андреем Головиным, который признался, что таким поступком теперь уже бывший тренер сильно подставил клуб и его игроков.