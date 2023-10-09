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09.10.2023, 13:41

Сербский тренер, уволенный за поздравление Путина: никто не может указывать мне, что думать. Это называется свободой слова

 
Владимир Йованович
Владимир Йованович
ФОТО: Viimsi FC Smsraha | facebook

В понедельник, 9 октября футзальный клуб “Смсраха“ из Виймси прекратил сотрудничество с сербским специалистом Владимиром Йовановичем. Тренера уволили за опубликованное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина. Корреспондент RusDelfi связался с Йовановичем, и тот прокомментировал ситуацию.

"Я искренне, от всего сердца сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение — это мое мнение. И каждого на этой планете есть право на свое мнение", - сказал Йованович корреспонденту RusDelfi.

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