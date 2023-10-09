09.10.2023, 13:41
Сербский тренер, уволенный за поздравление Путина: никто не может указывать мне, что думать. Это называется свободой слова
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В понедельник, 9 октября футзальный клуб “Смсраха“ из Виймси прекратил сотрудничество с сербским специалистом Владимиром Йовановичем. Тренера уволили за опубликованное в социальных сетях поздравление с днем рождения в адрес российского президента Владимира Путина. Корреспондент RusDelfi связался с Йовановичем, и тот прокомментировал ситуацию.