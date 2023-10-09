ВИДЕО | В новом виде автоналог очень выгоден государству. Скупщиков фантомных автомобилей не оставят без внимания
Если еще летом речь шла о том, что за счет автомобильного налога государство сможет ежегодно собирать до 120 миллионов евро, то согласно только что обнародованной новой версии законопроекта сумма, за счет которой пополнится госказна, может составить около 230 миллионов евро. В интервью Delfi министр финансов Март Вырклаэв сказал о том, что новый вариант выгоден автовладельцам, живущим на селе.
„Прогнозируемый доход бюджета существенно увеличился. Содержание тоже изменилось по сравнению с ранее предложенными вариантами. Мы в большей степени учли аспекты окружающей среды, акцент сделан на уменьшении влияния на окружающую среду. Если автомобиль сильно загрязняет воздух своими выхлопами или его масса велика, за это придется больше заплатить. В конечном итоге это окажет большее влияние на бюджет“, - сказал Март Вырклаэв.