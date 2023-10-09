ВИДЕО | В новом виде автоналог очень выгоден государству. Скупщиков фантомных автомобилей не оставят без внимания

Если еще летом речь шла о том, что за счет автомобильного налога государство сможет ежегодно собирать до 120 миллионов евро, то согласно только что обнародованной новой версии законопроекта сумма, за счет которой пополнится госказна, может составить около 230 миллионов евро. В интервью Delfi министр финансов Март Вырклаэв сказал о том, что новый вариант выгоден автовладельцам, живущим на селе.