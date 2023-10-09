Теплый сентябрь сдвинул начало отопительного сезона. Зимой фирмы центрального отопления постараются не повышать цены

Как отметил представитель энергетической компании Adven Юхан Агурайюя, благодаря тому, что нынешней осенью стояла по-летнему теплая погода, отопительный сезон начался позже обычного, что отразилось и на потреблении теплоэнергии. «Потребление различается в зависимости от региона, но в целом на треть меньше, чем в прошлом году“, - сказал он.