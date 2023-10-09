Экономика
09.10.2023, 16:28

Теплый сентябрь сдвинул начало отопительного сезона. Зимой фирмы центрального отопления постараются не повышать цены

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ФОТО: mama_mia | Shutterstock

Нынешний сентябрь, ставший самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Эстонии, сдвинул начало отопительного сезона, пишет Delfi Ärileht.

Как отметил представитель энергетической компании Adven Юхан Агурайюя, благодаря тому, что нынешней осенью стояла по-летнему теплая погода, отопительный сезон начался позже обычного, что отразилось и на потреблении теплоэнергии. «Потребление различается в зависимости от региона, но в целом на треть меньше, чем в прошлом году“, - сказал он.

Теплая погода повлияла и на стоимость теплоэнергии. «По прогнозу в различных сетях центрального отопления стоимость теплоэнергии снизится от 15 до 40 процентов“, - сказала Агурайюя. Октябрьский счет за отопление должен быть намного меньше, чем год назад.

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