Банки не проверяют, поступает ли платеж правильному лицу. Евросоюз планирует это изменить

С читателем Delfi Ärileht случилось так, что он неправильно ввел несколько цифр в графу "номер счета", и поэтому платеж не дошел до нужного человека. Некоторые банки проверяют соответствие имени и номера счета при внутрибанковских платежах, а некоторые не делают этого вообще.

Скоро будет введено правило, согласно которому, проверка соответствия имени номеру счета станет обязательной

По словам руководителя отдела коммуникации LHV Прийта Руми, при осуществлении платежа LHV проверяет совпадение имени получателя и номера счета в случае внутрибанковских платежей. "В случае межбанковских платежей мы проверяем только правильность номера счета, так как не можем проверить соответствие имени. Однако скоро в Европейской экономической зоне вступит в силу правило, согласно которому проверка соответствия имени и номера счета будет распространяться и на платежи между банками“, - сказал он.

По словам представителя SEB Эвелин Коплимяэ, для обеспечения скорости платежей в Европе существует правило, согласно которому переводы осуществляются на основе IBAN. "Поэтому, если платеж поступает на указанный плательщиком номер счета, он, как правило, считается совершенным правильно. Прямого требования к банкам проверять совпадение номера и имени счета нет“, - сказала она.

Коплимяэ добавила, что SEB анализирует содержание внутрибанковских и входящих платежей для предотвращения случаев мошенничества. "Поэтому мы все чаще связываемся с клиентом, чтобы уточнить, не было ли это мошенничеством. Однако имя и номер счета невозможно проверить при выходе платежа из банка, поскольку у банка нет информации о том, кто на самом деле стоит за номером счета. В случае, если клиент обнаружит, что допустил ошибку при вводе данных при совершении платежа, стоит немедленно обратиться в банк“.