10 советов, как сэкономить деньги на продуктах питания

Кто же не любит, когда в холодильнике порядок, и продукты питания хранятся организованно? На самом деле, каждая семья должна постоянно заботиться о том, чтобы в холодильнике был порядок – продукты, купленные раньше, и скоропортящиеся продукты также должны быть на виду и легко доступны детям. Можно договориться с членами семьи о том, что у вас будет одна полка с едой, продукты с которой следует съедать в первую очередь. Детей стоит приучать с малых лет: объяснять, что еду нельзя выбрасывать зря, а то и время от времени возлагать на них ответственность за порядок в холодильник, чтобы закрепить полученные ими знания. Точно так же, как мы раз в неделю убираемся в своем жилище и меняем постельное белье, можно было бы относиться и к холодильнику, ведь аккуратный холодильник в прямом смысле слова экономит значительную сумму денег, которую можно потратить на что-то более разумное, чем выбрасывание купленной еды в мусорное ведро.

Первым шагом к сокращению количества бесполезно выбрасываемых продуктов питания является планирование запасов еды. Прежде чем идти в магазин, разумно было бы хорошо продумать и записать, что вам действительно нужно купить, а также, например, составить меню на неделю вперед. По возможности следует избегать импульсивных покупок скоропортящихся продуктов: например, если в меню на эту неделю нет салата, то покупать его «на всякий случай“ неразумно. Лучшее средство против импульсивных покупок – это сытость, независимо от того, совершаете ли вы покупки в магазине или Интернете.

Половина этого количества, т. е. около 84 000 тонн, – это выброшенные продукты продовольствия, которые пригодны в пищу. Больше всего продуктов питания – 41% – бесполезно выбрасывается в жилых домохозяйствах, 12% – в магазинах, и только 4% – на предприятиях пищевой промышленности. По оценкам, потери от выброшенных продуктов питания во всей цепочке поставок насчитывают 164 миллиона евро в год, что составляет 126 евро на жителя Эстонии.

В настоящее время некоторые розничные магазины предлагают уцененные продукты с наклейками, где указана цена со скидкой. Это те продукты питания, которые всё еще можно есть, но срок годности которых вот-вот истечет. Такие продукты зачастую стоят вдвое дешевле, а значит, можно найти очень полезные для здоровья и доступные по цене варианты для семейного рациона.

Многие продукты можно использовать для приготовления пищи на следующий день. Просто надо уметь это учитывать. Например, пожаренную накануне курицу можно использовать в виде шаурмы, супа или салата, макароны можно превратить в запеканку, а остатки каши с завтрака прекрасно можно использовать в составе смузи. Если вы видите, что молоко начинает скисать, хорошая идея – положить его в форму для кубиков льда и использовать позже с кофе или чаем. Грибы можно нарезать ломтиками и положить в морозилку, как и спелые бананы или персики. Следует проявлять творческий подход и смотреть на каждый продукт питания с точки зрения того, что вы можете сделать, чтобы этот продукт не оказался в мусорном ведре.

Несколько опросов показали, что одной из основных причин, почему некоторые продукты отправляются в мусорное ведро, является неумение оценить количество продуктов, покупаемых в магазине. Один из эффективных способов борьбы с этим – покупать продукты питания согласно кулинарным рецептам, чтобы вы могли уже заранее получить точное представление о том, что вам нужно купить. Если остались излишки еды, их можно, например, на следующий день взять с собой на работу или съесть на ужин. Многие продукты можно сохранять в морозильной камере и размораживать позже, если вы спешите и нет возможности тратить время на приготовление еды. Если ни один из предыдущих вариантов не кажется подходящим, можно подумать о том, чтобы пригласить в гости друга или соседа, чтобы разделить оставшуюся еду. Это не только сократит количество бесполезно выбрасываемых продуктов питания, но и даст возможность приятно пообщаться и провести время интересно.

6. Замораживайте!

Многие не знают, что на самом деле можно заморозить очень много продуктов питания. Одним из основных продуктов, которые первыми попадают в мусорное ведро, является салат. Если салат все еще годится в пищу, но у вас нет ни плана, ни времени на его приготовление, положите его в морозильную камеру в закрывающемся пластиковом пакете. Это идеальный ингредиент для смузи! Супы-пюре, не содержащие молочных продуктов, также можно заморозить и съесть позже. Даже морковь можно нарезать кубиками, заморозить и потом бросить в суп.

7. Приносите еду из ресторана

Обед в ресторане дарит изысканные вкусовые впечатления и удовольствие. Мы часто заказываем слишком много из-за эмоций или порции оказываются неожиданно большими. Уж точно не стоит стесняться вместо того, чтобы попросить забрать с собой еду, если вы видите, что съесть ее на месте не получится. Кстати, это еще и комплимент шеф-повару, что еду не выбрасывают просто так, а забирают домой и смакуют на следующий день.

8. Компостирование пищевых отходов

Если всё же остались продукты, которые больше нельзя использовать, по возможности их следует превращать в компост. Так мы отдаем должное природе и обогащаем почву. Тем, кто является большим любителем кофе, будет полезно знать, что кофейная гуща является идеальным удобрением для многих растений.

9. Жертвуйте пищу другим!

Хотя официально пожертвовать еду, имеющуюся дома, по действующему законодательству невозможно, каждый раз, когда вы выбрасываете еду, думайте, что вокруг вас есть люди, в том числе дети, которые вечером ложатся спать на пустой желудок. Время от времени покупая продукты в магазине, подумайте о том, чтобы добавить в корзину что-нибудь из того, что можно пожертвовать Продовольственному банку (Toidupank), который доставит это нуждающимся.

10. Изменение настроений

Первые шаги в формировании новых привычек всегда трудны, а быстрый темп жизни иногда сбивает нас с пути. Вам просто нужно проявить терпение и настойчивость, создав для себя и членов своей семьи образ мышления, согласно которому к еде следует относиться так же, как к деньгам – ее нельзя выбрасывать легкомысленно.

Если бы кто-то дал нам 126 евро наличными, насколько вероятно, что мы выбросим их в мусорное ведро? То же самое и с едой – каждый выброшенный излишек или испорченный продукт питания эквивалентен настоящим деньгам.

Бесполезно выбрасываемые продукты питания – серьезная проблема, но каждый из нас может внести свой вклад в сокращение их количества. Мы можем начать и с собственного жилья. В таком

случае мы делаем осознанный выбор, который не отнимает слишком много времени, но помогает сократить количество бесполезно выбрасываемых продуктов питания и сэкономить немало денег.

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