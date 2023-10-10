В Ласнамяэ пройдет сбор опасных отходов и пригодных для повторного использования вещей
В воскресенье, 22 октября, в Ласнамяэ пройдет бесплатный для жителей сбор опасных отходов и пригодных для повторного использования вещей.
„Дважды в год Таллиннский центр переработки отходов курсирует по районам, принимая у жителей опасные отходы и предметы, ещё пригодные к использованию. Это очень удобный способ безопасно и без лишних хлопот избавиться от опасных отходов, а также сдать вещи, которые уже не используются в доме, но находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы обрести нового хозяина“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).
Из пригодных ко вторичному использованию вещей принимаются такие как: книги, посуда и другие кухонные принадлежности, одежда и прочий домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, музыкальные инструменты, предметы связанные с просмотром фильмов(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, скатерти, бельё и прочее), аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и тд) и небольшие электронные приборы (такие как фен, тостер, чайник, миксер, микроволновка и тд).
Более крупные предметы, пригодные для дальнейшего использования, такие как мебель и бытовая техника в рабочем состоянии (например, холодильники, плиты и так далее), в ходе кампании приниматься не будут. Пригодные для вторичного использования предметы можно также сдать в пункт приёма вторичных вещей на свалке Пальяссааре, либо в магазины «Uuskasutuskeskus“.
Опасные отходы можно также сдать на всех Таллиннских свалках и в пунктах сбора опасных отходов. Дополнительная информация по ССЫЛКЕ.
Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.