Ламелизированные или шипованные? Эксперты объясняют, как выбирать шины и когда их менять
Приход осени напоминает нам о том, что скоро пора менять шины. Эксперты объясняют, кому подходят ламелизированные (ламельные) шины, кому шипованные, и как заранее подготовиться к замене шин.
По словам Рагнара Пилдре, менеджера склада сервиса и запчастей Amserv, не стоит откладывать замену шин на последний момент, когда уже идёт снег и на дорогах образуются лёд. «О замене шин следует начинать думать, когда температура опустится ниже +7 °C. Ламелизированные (ламельные) шины veможно использовать круглый год, шипованные шины разрешено использовать в период с 15 октября по 31 марта – в зависимости от обстоятельств это время может быть продлено“, – объяснил Пилдре.
Он посоветовал избежать очереди на смену шин и заменить шины до пикового сезона. «Понятно, что некоторые хотят уберечь зимние шины от чрезмерного износа при езде по сухому асфальту, и поэтому смена шин откладывается на последнюю минуту, но этот небольшой износ перевешивается готовностью к более сложным условиям без всяких стрессов, ведь зима каждый год приходит неожиданно и внезапно“, – рассказал эксперт Amserv.
Выбирайте шины в зависимости от условий тех дорог, по которым вы ездите
Зимние шины необходимо выбирать в соответствии с условиями тех дорог, по которым вы ездите. «Если вы больше ездите по небольшим дорогам за пределами населённых пунктов, которые чистят реже и есть риск гололёда, то мы рекомендуем использовать шипованные шины. Если большая часть поездок осуществляется внутри населённого пункта, где дороги чистят чаще – подходят ламельные шины. Современные ламельные шины также справляются с тяжёлыми условиями, но шипованные шины имеют преимущество на льду. Если сравнивать ламельные и шипованные шины по их шумности, то уровень шума у ламельных шин определённо ниже“, – сказал Пилдре.
По словам Пилдре, даже при сравнении цен ламельные шины более доступны, чем шипованные – если посмотреть цены на ламельные шины популярной среди жителей Эстонии Toyota RAV4, цена одной шины премиум-класса составляет около 200 евро и более, стоимость шины среднего класса составляет около 150 евро, а дешёвую шину можно приобрести примерно за 100 евро или даже дешевле.
„Хотя есть шины в каждом ценовом диапазоне, покупка даже самых дешёвых шин может привести к значительным расходам. Однако не стоит откладывать покупку новых шин, поскольку новые шины, безусловно, надо приобретать, когда они действительно необходимы для обеспечения безопасности автомобиля, себя и других участников дорожного движения, а также новые шины помогут избежать затрат на ремонт автомобиля, возникающих в случае аварии. Только лишь одни хорошие навыки вождения не всегда могут помочь избежать аварии – например, в некоторых ситуациях автомобиль с плохими шинами может неизбежно врезаться сзади в автомобиль с хорошими шинами, едущий впереди, из-за разницы в сцеплении шин. Вот почему стоит рассмотреть различные варианты финансирования покупки шин – например, платёжные решения «купи сейчас, заплати позже“ являются хорошей возможностью, как распределить расходы на несколько месяцев без дополнительных затрат“, – сказал Валдеко Кюбарсепп, руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии.
Он отметил, что шины также являются расходами, на которых не следует экономить, поскольку шины более высокого качества служат дольше и помогают снизить чрезмерное потребление. «Хотя более качественные шины, как правило, стоят дороже, они также обеспечивают большую безопасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения, а также имеют более длительный срок службы“, – добавил эксперт Inbank.
Для климата Эстонии подходят зимние шины с маркировкой 3PMSF
Менеджер склада сервиса и запасных частей Amserv Рагнар Пилдре пояснил, что зимние шины, подходящие для эстонского климата, маркируются тремя горными вершинами и знаком снежинки – 3PMSF. «Ламельная шина, имеющая только символ M+S, не подходит для нашей зимы. Даже если протектор шины похож на зимнюю шину, отсутствие правильного символа указывает на то, что она не подходит для наших условий“, – сказал Пилдре, и отметил, что при покупке шин зачастую не учитываются особенности нашего региона, и покупаются шины, предназначенные для езды в Центральной Европе.
Пилдре рекомендовал покупать шины до начала сезона – хотя наиболее распространенные размеры доступны на складах Эстонии в тот же или на следующий день начала сезона, при приобретении заранее, если закончится конкретный размер или модель, будет достаточно времени, чтобы заказать шины. Разумеется, желаемые шины можно заменить и на шины другого производителя, аналогичных ценового диапазона и характеристик.
„Мы не рекомендуем покупать бывшие в употреблении шины, поскольку обычному человеку сложно проверить состояние шин. Хотя снаружи шина может казаться целой, дефекты, которые раньше не были видны, могут проявиться только при установке на диск. Например, во время вождения может возникнуть вибрация или даже неожиданный разрыв шины“, – заявил Пилдре и призвал проявлять осторожность при покупке подержанных шин.
По мнению эксперта Amserv, замена шин – достаточно непростая для выполнения задача, для которой имеет смысл использовать мастерскую с современным калиброванным оборудованием и квалифицированной рабочей силой. «Для замены шин используется специальный шиномонтажный станок, с помощью которого шины можно снять с диска и надеть обратно на него. Кроме того, новые автомобили оснащены системой контроля давления в шинах, а это значит, что на диски устанавливаются датчики давления в шинах – при монтаже шин необходимо следить за тем, чтобы датчики не сломались. После монтажа шин необходимо ещё и сбалансировать колесо, чтобы исключить вибрацию во время езды“, – объяснил Пилдре.
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