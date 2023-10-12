Ламелизированные или шипованные? Эксперты объясняют, как выбирать шины и когда их менять

По словам Рагнара Пилдре, менеджера склада сервиса и запчастей Amserv, не стоит откладывать замену шин на последний момент, когда уже идёт снег и на дорогах образуются лёд. «О замене шин следует начинать думать, когда температура опустится ниже +7 °C. Ламелизированные (ламельные) шины veможно использовать круглый год, шипованные шины разрешено использовать в период с 15 октября по 31 марта – в зависимости от обстоятельств это время может быть продлено“, – объяснил Пилдре.

Он посоветовал избежать очереди на смену шин и заменить шины до пикового сезона. «Понятно, что некоторые хотят уберечь зимние шины от чрезмерного износа при езде по сухому асфальту, и поэтому смена шин откладывается на последнюю минуту, но этот небольшой износ перевешивается готовностью к более сложным условиям без всяких стрессов, ведь зима каждый год приходит неожиданно и внезапно“, – рассказал эксперт Amserv.

Выбирайте шины в зависимости от условий тех дорог, по которым вы ездите

Зимние шины необходимо выбирать в соответствии с условиями тех дорог, по которым вы ездите. «Если вы больше ездите по небольшим дорогам за пределами населённых пунктов, которые чистят реже и есть риск гололёда, то мы рекомендуем использовать шипованные шины. Если большая часть поездок осуществляется внутри населённого пункта, где дороги чистят чаще – подходят ламельные шины. Современные ламельные шины также справляются с тяжёлыми условиями, но шипованные шины имеют преимущество на льду. Если сравнивать ламельные и шипованные шины по их шумности, то уровень шума у ​​ламельных шин определённо ниже“, – сказал Пилдре.

По словам Пилдре, даже при сравнении цен ламельные шины более доступны, чем шипованные – если посмотреть цены на ламельные шины популярной среди жителей Эстонии Toyota RAV4, цена одной шины премиум-класса составляет около 200 евро и более, стоимость шины среднего класса составляет около 150 евро, а дешёвую шину можно приобрести примерно за 100 евро или даже дешевле.