Экономика
15.10.2023, 14:04

Образование, промышленность или айти: в каких секторах найти работу сложнее всего и где не хватает специалистов?

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Сложнее всего сейчас найти работников в сфере образования.
Сложнее всего сейчас найти работников в сфере образования.
ФОТО: Gramm79 | Shutterstock

Как сообщает издание Delfi Ärileht, за год почти в два раза уменьшилось количество объявлений о работе. В сфере обслуживания работники перемещаются наиболее активно, в сфере образования найти специалистов труднее всего.

По словам менеджера по маркетингу портала CV.ee Карлы Одер, больше всего сейчас предложений о работе в сфере обслуживания и торговли, ИТ-секторе, публичном и финансовом секторах. "Количество предложений о работе за последние два года снижается, это говорит о том, что рынок труда становится более сбалансированным“, - сказала она. В прошлом году портал CV.ee в самые пиковые периоды публиковал более 3000 активных предложений о работе, сейчас предложений почти в два раза меньше.

Вместе с теми люди более активно действуют на рынке труда, и на вакантные места претендует больше кандидатов, чем год назад. "Активность пользователей портала CV.ee по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 35%“, - сказала Одер, по словам которой это объясняется тем, что высвобождается все больше рабочих рук, люди не уверены в том, что предприятия, на которых они работают, смогут выстоять, а переговоры о зарплате заходят в тупик. "На одно рабочее место претендует все больше людей, кроме того, специалисты активнее присматриваются к рынку труда, и сейчас подходящее время для того, чтобы пригласить их на работу“, - отметила Одер.

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