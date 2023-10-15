15.10.2023, 14:04
Образование, промышленность или айти: в каких секторах найти работу сложнее всего и где не хватает специалистов?(4)
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Как сообщает издание Delfi Ärileht, за год почти в два раза уменьшилось количество объявлений о работе. В сфере обслуживания работники перемещаются наиболее активно, в сфере образования найти специалистов труднее всего.
По словам менеджера по маркетингу портала CV.ee Карлы Одер, больше всего сейчас предложений о работе в сфере обслуживания и торговли, ИТ-секторе, публичном и финансовом секторах. "Количество предложений о работе за последние два года снижается, это говорит о том, что рынок труда становится более сбалансированным“, - сказала она. В прошлом году портал CV.ee в самые пиковые периоды публиковал более 3000 активных предложений о работе, сейчас предложений почти в два раза меньше.