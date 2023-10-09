ISW: Путин может готовиться к конфликтам со странами Балтии и НАТО

Так, в отчете сказано, что 8 октября российский федеральный портал проектов нормативно-правовых актов опубликовал подготовленный Минобороны России указ президента, который предлагает лишить Северный флот (СФ) статуса "межвидового стратегического территориального объединения“.

"Российские государственные СМИ отметили, что это предложение указывает на то, что СФ больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Предполагается, что СФ и входящие в его состав четыре региона (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ) будут переданы в состав реформированного Ленинградского военного округа", - говорится в отчете.

Российский военный аналитик Юрий Федоров отметил, что воссоздание Ленинградского военного округа говорит о том, что Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО.

В 2010 году российская армия объединила Московский и Ленинградский военные округа в Западный военный учет, а в 2014 году Минобороны РФ создало Северный флот из территории, которая входила в состав Западного военного округа, после чего президент РФ Владимир Путин сделал флот военно-административной единицей, которая начала приравниваться к военному учету с января 2021 года.

В декабре 2022 году министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил отменить изменения 2010 и 2014 годов и восстановить Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа. Также он подтвердил, что по состоянию на август 2023 года эти военные округа активно формируются.

По мнению аналитиков, решение Минобороны указывает на то, что Россия видит потребность в реструктуризации своих сил против НАТО и вероятного расположения сил блока на финской границе. При этом остается непонятным, как Россия сможет мобилизовать, обучить и организовать имеющиеся силы в новые формирования военного округа.

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