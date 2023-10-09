Пожилая женщина отправила мошенникам по почте 20 000 евро

В полицию обратилась живущая в Кохтла-Ярве пожилая женщина, которой позвонила женщина, представившаяся сотрудником полиции. Мошенница соединила пожилую женщину с якобы работником банка, который попросил ее снять деньги со счета и отправить их почтой Omniva, что женщина и сделала.

Два дня спустя женщина снова сняла деньги и отправила их мошенникам.

Ущерб, причиненный пострадавшей, составил 19500 евро.

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