МНЕНИЕ | Яна Тоом – не рупор прокремлёвского движения. Всё гораздо хуже

Яна Тоом – рупор аморальности, рупор античеловечности, рупор антиЭстонии. В очередной раз она продемонстрировала в своем видео "Эстония – что позволено быку?“, отреагировав на то, как эстонские СМИ осветили скандал с наклейками "я русский“ на автомобилях. „Ярусские“ могут разжать то, что у них напряглось, эта статья не про них, пишет публицист Антон Кебеков.