Мнение
09.10.2023, 17:20

МНЕНИЕ | Яна Тоом – не рупор прокремлёвского движения. Всё гораздо хуже

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Кто годами готовит почву для российского вторжения?
Антон Кебеков
публицист
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ФОТО: https://tayga.info

Яна Тоом – рупор аморальности, рупор античеловечности, рупор антиЭстонии. В очередной раз она продемонстрировала в своем видео "Эстония – что позволено быку?“, отреагировав на то, как эстонские СМИ осветили скандал с наклейками "я русский“ на автомобилях. „Ярусские“ могут разжать то, что у них напряглось, эта статья не про них, пишет публицист Антон Кебеков.

Набравший обороты флешмоб "я русский“, ставший предметом общественных дебатов, Яна Тоом не поддержала. Но и в его суть вникать не стала. При том, что достаточно было взглянуть на скриншоты из чата "ярусского" движения, чтобы открыто и решительно осудить этот гнусный рассадник русского нацизма. А осуждение из уст влиятельного среди русскоязычных жителей Эстонии политика вполне могло вовремя остудить горячие головы граждан с наклейками.

Вместо этого Тоом принялась пространно рассуждать об интерпретациях фразы "Я русский“ в контексте русско-украинской войны с точки зрения лингвистики, бесстыдно сравнивать положение нынешних "эстонских русских" с положением эстонцев во время советской оккупации, приводя оппонентам в пример слова одного из гимнов Поющей Революции и упрекать меня в "интеллектуальной нечестности" за обобщающий подход по национальному признаку в статье "Нечем гордиться? Ты – русский!“

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