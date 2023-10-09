МНЕНИЕ | Яна Тоом – не рупор прокремлёвского движения. Всё гораздо хуже(3)
Яна Тоом – рупор аморальности, рупор античеловечности, рупор антиЭстонии. В очередной раз она продемонстрировала в своем видео "Эстония – что позволено быку?“, отреагировав на то, как эстонские СМИ осветили скандал с наклейками "я русский“ на автомобилях. „Ярусские“ могут разжать то, что у них напряглось, эта статья не про них, пишет публицист Антон Кебеков.
Набравший обороты флешмоб "я русский“, ставший предметом общественных дебатов, Яна Тоом не поддержала. Но и в его суть вникать не стала. При том, что достаточно было взглянуть на скриншоты из чата "ярусского" движения, чтобы открыто и решительно осудить этот гнусный рассадник русского нацизма. А осуждение из уст влиятельного среди русскоязычных жителей Эстонии политика вполне могло вовремя остудить горячие головы граждан с наклейками.