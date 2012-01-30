МНЕНИЕ | Нечем гордиться? Ты - русский!(31)
Русские едут, но не на танках. Чтобы никто не перепутал, они обклеили свои пятнадцати-двадцатилетние колымаги немецкого и шведского производства кричащим лозунгом „Я русский“. И выехали на дороги Эстонии.
Около недели назад по соцсетям впервые прокатилась синяя BMW, на заднем стекле которой таинственный водитель обозначил свою национальную принадлежность. Многие восхитились невероятной „смелостью“ персонажа, который начал воодушевлённо призывать не бояться и не стыдиться своей русскости. Провокативность своего поведения отрицал, но при этом выкладывал видео автомобиля с наклейкой „Я русский“ на фоне эстонского парламента и рядом с полицейским фургоном, периодически напоминая, что ничего незаконного он не совершает и полиция ничего ему сделать не может. И вообще, он против войны и слава Эстонии!