МНЕНИЕ | Нечем гордиться? Ты - русский!

Около недели назад по соцсетям впервые прокатилась синяя BMW, на заднем стекле которой таинственный водитель обозначил свою национальную принадлежность. Многие восхитились невероятной „смелостью“ персонажа, который начал воодушевлённо призывать не бояться и не стыдиться своей русскости. Провокативность своего поведения отрицал, но при этом выкладывал видео автомобиля с наклейкой „Я русский“ на фоне эстонского парламента и рядом с полицейским фургоном, периодически напоминая, что ничего незаконного он не совершает и полиция ничего ему сделать не может. И вообще, он против войны и слава Эстонии!