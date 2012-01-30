Мнение
25.09.2023, 07:15

МНЕНИЕ | Нечем гордиться? Ты - русский!

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Антон Кебеков
публицист
Я русский
Я русский
ФОТО: Фото автора

Русские едут, но не на танках. Чтобы никто не перепутал, они обклеили свои пятнадцати-двадцатилетние колымаги немецкого и шведского производства кричащим лозунгом „Я русский“. И выехали на дороги Эстонии.

Около недели назад по соцсетям впервые прокатилась синяя BMW, на заднем стекле которой таинственный водитель обозначил свою национальную принадлежность. Многие восхитились невероятной „смелостью“ персонажа, который начал воодушевлённо призывать не бояться и не стыдиться своей русскости. Провокативность своего поведения отрицал, но при этом выкладывал видео автомобиля с наклейкой „Я русский“ на фоне эстонского парламента и рядом с полицейским фургоном, периодически напоминая, что ничего незаконного он не совершает и полиция ничего ему сделать не может. И вообще, он против войны и слава Эстонии!

На сегодняшний день маркировка „Я русский“ появилась уже на десятках автомобилей по всей Эстонии. Откуда же у всех этих людей такая необходимость демонстративно обозначать свою принадлежность к „особой нации“? Разберём на примере „вожака стаи“.

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