Спасатели получили более 1600 обращений в связи с ураганом, два человека попали в больницу

Ответственный оперативный дежурный Спасательного департамента Меэлис Меси сообщил Delfi, что с 6 октября в Спасательный департамент поступило более 1600 вызовов с просьбой приехать и устранить ущерб, нанесенный ураганом. "Самое большое количество проблем было в Харьюмаа – чуть больше 600. В основном, это вызовы по поводу поваленных деревьев, но сильный штормовой ветер сносил и другие предметы. Самые сложные происшествия были связаны со строительными лесами многоквартирных домов“.

Он рассказал, что проблемы возникли и в порту Пирита, где из-за совокупного воздействия ветра и волн у причала затонули три плавсредства, а также возник риск загрязнения окружающей среды. "Владельцы до последнего момента пытались спасти имущество, но подвергли себя опасности. В такой ситуации высокого риска человеческая жизнь всегда важнее спасения вещей“.

О масштабах ущерба, нанесенного ураганом, свидетельствует тот факт, что с раннего утра субботы до раннего утра понедельника в Центр тревоги поступило более 9200 вызовов. Всего за выходные Центр тревоги зарегистрировал почти 1800 сообщений о повреждениях от урагана. В субботу из-за штормового ветра в Харьюмаа пострадали как минимум два человека. Пожилую женщину пришлось доставить в больницу после того, как ветер сбил ее с ног. В Таллинне из-за сильного ветра на голову мужчины обрушилась большая ветка, с черепно-мозговой травмой скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Без электричества по-прежнему остаются тысячи домохозяйств по всей Эстонии. В настоящее время Elektrilevi занимается устранением неисправностей.

По прогнозу метеослужбы, сегодня будет пасмурно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, местами с мокрым снегом. К вечеру тучи поредеют, вероятность дождя уменьшится. Ветер северо-западный и западный, со скоростью 3-9, на северном побережье - 13, на островах и западном побережье - 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 4 до 10 градусов выше нуля.