Кая Каллас отправляется с визитом в Грецию

Также стороны обсудят поддержку Украины и повышение цены агрессии для России. Обсуждаться будут и актуальные вопросы, связанные с Европейским союзом, включая расширение ЕС и миграцию.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония и Греция находятся в разных уголках Европы, но это наша общая Европа, и нас связывают общие ценности. "Как малые морские народы, находящиеся рядом с крупными соседями, мы единомышленники, разделяющие общие ценности. Мы являемся сильными союзниками в НАТО и работаем вместе как хорошие партнеры в Европейском союзе“, – сказала она.

9 октября премьер-министру Каллас будет вручена Международная премия имени лорда Байрона, присуждаемая Обществом эллинизма и филэллинизма.

Каллас также встретится в Греции с руководителем Агентства Европейского союза по кибербезопасности (ENISA – The European Union Agency for Cybersecurity) Юханом Лепассааром.

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