Жителей Эстонии просят воздержаться от поездок в Израиль

„К сегодняшнему дню с нами связались 49 граждан Эстонии, которые находятся в Израиле с краткосрочными поездками и хотят вернуться обратно“, - сказала в понедельник радионовостям ERR генеральный директор консульского отдела МИД Тийна Нирк.

По ее словам, посольство ЭР в Израиле оказывает им консультации.

Тем жителям Эстонии, которые планировали поехать в отпуск в Израиль, МИД рекомендует выбрать для отдыха новое направление.

„Сейчас мы никому не рекомендуем ехать в Израиль“, - сказала Тийна Нирк.

„Мы рекомендуем воздержаться от поездок в Израиль в ближайшие дни без крайней необходимости. Тех, кто находится в Израиле, просим быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Граждан Эстонии, временно пребывающих Израиле и отправляющихся туда, просим зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел“, - узнал Rus.ERR позицию внешнеполитического ведомства.

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