"Потребитель предпочитает сладкое!“ В каких продуктах снизилось содержание сахара?

"Сахар в различной форме является неотъемлемой частью нашего стола, он придает вкус еде, снабжает клетки тела необходимой энергией. Конечно, злоупотреблять сахаром не следует, и поэтому эстонские предприятия пищевой промышленности вносят изменения в состав изделий, чтобы они были более полезными для здоровья. Но при этом нельзя забывать и о том, что сладкая еда должна оставаться вкусным десертом, доставляющим удовольствие“, - сказала руководитель Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.

По инициативе этого союза в 2019 году 11 предприятий заключили соглашение доброй воли, направленное на то, чтобы к 2020 году снизить содержание сахара в изделиях на 10% и к 2025 году на 15% (по сравнению с 2015 годом). За прошедшие четыре года пищевики, в зависимости от сектора, снизили содержание сахара в продуктах даже больше, чем планировали.