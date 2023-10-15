"Потребитель предпочитает сладкое!“ В каких продуктах снизилось содержание сахара?
Усилия производителей продуктов питания направлены на то, чтобы йогурты, мороженое, кетчупы и прочие изделия не превращались в сахарные „бомбы“, однако, продукты с пониженным содержанием сахара пользуются меньшим спросом потребителей, пишет издание Maaleht.
"Сахар в различной форме является неотъемлемой частью нашего стола, он придает вкус еде, снабжает клетки тела необходимой энергией. Конечно, злоупотреблять сахаром не следует, и поэтому эстонские предприятия пищевой промышленности вносят изменения в состав изделий, чтобы они были более полезными для здоровья. Но при этом нельзя забывать и о том, что сладкая еда должна оставаться вкусным десертом, доставляющим удовольствие“, - сказала руководитель Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.