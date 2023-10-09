Пересаживаемся на электромобили или пока не спешим?(12)
Хотя Европе угрожает экспансия электромобилей из Азии, все же по мнению исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в ближайшем будущем никуда не исчезнут.
Он рекомендует последовать рыночным тенденциям и пересесть на электромобили тем, кто тщательно обдумал это решение и чей образ жизни соответствует электромобилю. По его мнению, слишком спешить с этим не стоит, поскольку авторынок находится в процессе активных перемен и стремительного развития.
Ведущие автопроизводители демонстрируют на крупных автомобильных выставках свои яркие модели автомобилей будущего с электродвигателями – с точки зрения Европы, автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями уже совсем уходят, а инновации в т.с. традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно затухают, или все же автопроизводители продолжают инвестировать в это направление?
Крупные производители автомобилей уже не проявляют особого энтузиазма по поводу развития линейки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В то же время, например, Toyota успешно испытала работающий на водородном топливе двигатель внутреннего сгорания, и мы ожидаем новых разработок в этом направлении. Поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания можно будет продавать в Евросоюзе даже после 2035 года, то маловероятно, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями полностью исчезнут из производства. Но их доля однозначно будет уменьшаться. Может случиться и так, что бензин и дизельное топливо будут заменены водородом, но и при этом раскладе, судя по всему, автомобили с традиционными видами топлива и источниками энергии полностью не исчезнут. Это позволит и дальше разрабатывать различные гибридные решения, которые по-прежнему будут иметь смысл для тех людей, которые живут в сельской местности и вынуждены каждый день путешествовать на большие расстояния.
Могут ли цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания снизиться в ближайшие годы?
Я не думаю, что цены на такие автомобили упадут. В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания также используется все больше современных технологий и электроники, что продолжает оказывать влияние на стоимость таких автомобилей. Поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания производятся все меньше как в относительном, так и в абсолютном значении, то себестоимость единицы продукции скорее будет иметь тенденцию к росту. Таким образом, реальных аргументов, которые должны привести к снижению цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, нет. Скорее, по мере увеличения конкуренции и объемов производства электромобилей, рост цен на них должен замедлиться, а в среднем и более дешевом сегментах даже пойти на спад.
Боятся ли европейские автопроизводители китайского автопрома и ожидать ли в ближайшее время выход китайских электромобилей на авторынок Европы?
Европейские автопроизводители весьма серьезно опасаются китайского автопрома, который в последние годы стал центром развития электромобилей. Рынок электромобилей Китая и местные производители занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Учитывая их опыт, современные и инновационные решения, а также ценообразование на них – они, безусловно, более конкурентоспособны, чем европейские автопроизводители. Вызовом для китайских автомобилей в случае массовой продукции может стать уровень безопасности и комфорта, который соответствовал бы ожиданиям европейского потребителя.
На сегодняшний день компания Toyota разработала электрические версии всех популярных моделей. Они еще не выведены на рынок, поскольку Toyota — чуть ли не единственный производитель автомобилей в мире, который может выполнить установленную для производителя квоту на выбросы CO2 из-за очень высокой доли гибридных автомобилей. Поэтому все же можно ожидать массового производства электромобилей. У Toyota также есть электромобиль Mirai, построенный на водородной технологии, и компания активно занимается разработкой двигателя внутреннего сгорания на водородном топливе, что может не только сильно повлиять на всю автомобильную промышленность, но и направить тенденции авторынка в другую сторону. При этом, учитывая цифры продаж электромобиля Toyota bz4X, можно подтвердить, что Toyota уже успешно вышла на рынок электромобилей.
Каков прогноз по рынку подержанных автомобилей? Ожидается ли, что в ближайшем будущем Европа столкнется с переизбытком подержанных автомобилей?
Вероятно, в ближайшие годы переизбытка подержанных автомобилей не будет. Поскольку многие люди откладывали покупку автомобилей в период коронавируса, то усредненный европейский автопарк устарел за последние 2-3 года. В настоящее время под влиянием замедления экономики продажи автомобилей снижаются, но это больше относится к странам Восточной Европы. Крупные европейские автомобильные рынки быстро растут, а это, в свою очередь, приводит к увеличению продаж подержанных автомобилей. Покупатели автомобилей, не имеющие возможности приобрести новую машину, все чаще стали приобретать «свежие“ подержанные машины 2-3-летней давности. В ближайшее время переизбытка не прогнозируется, но интерес потребителей к автомобилям на вторичном рынке и, прежде всего, к дизельным автомобилям может начать ослабевать.
Готова ли инфраструктура станций зарядки электромобилей в Эстонии и соседних странах к приходу электромобилей?
Инфраструктура развивается постепенно и вместе с продажей автомобилей расширяется и зарядная сеть. В августе этого года продажи электромобилей в Эстонии уже составляли 7% от общего объема продаж. Если к этому добавить "розеточные“ гибриды, то более 10% продаваемых в Эстонии автомобилей нуждаются в зарядных станциях. В соседних странах этот процент еще выше. По мере роста спроса и потребления растет и инфраструктура зарядных станций. Вызывать обеспокоенность могут крупные городские районы – так называемые спальные районы – где высокая плотность населения и физически невозможно построить зарядные станции.
Как должен вести себя умный автовладелец в этой сложной ситуации (автоналог, зеленый поворот, недостаточная инфраструктура и т. д.)? В какой автомобиль стоит инвестировать эстоноземельцу?
Каждый покупатель автомобиля при покупке автомобиля должен прежде всего учитывать свои собственные потребности в передвижении. При покупке автомобиля вам следует просто начать с подхода, основанного на потребностях, а затем посмотреть, какая модель и какой двигатель лучше всего ее удовлетворяют. В общем случае не стоит слишком спешить с самыми инновационными решениями и в то же время не нужно бояться автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. У таких автомобилей также есть активный рынок запчастей и фанаты. Но учитывая, что государство планирует облагать налогом выбросы CO2, то было бы лучше приобрести автомобиль с низким уровнем выбросов.
Ожидает ли автомобильный рынок, автопроизводители и автодилеры в ближайшем будущем еще каких-то других перемен, инноваций или сдвига в мышления, о чем потребителю было бы полезно узнать
Автомобильный рынок определенно ожидает множество изменений. Видно, что молодые люди думают и относятся к покупке и использованию автомобиля несколько иначе, чем, например, люди среднего возраста. Такое изменение в мышлении привело к развитию услуг совместного использования автомобилей. Доля каршеринга точно еще вырастет. Кроме того, автомобили становятся умнее и в ближайшем будущем они станут членами нашей смарт-семьи, куда входят мобильные телефоны, бытовая электроника и т. д. Также не за горами и возможность беспилотного управления, которая уже доступна в качестве опции на некоторых моделях автомобилей. Простой пример – автомобили с функцией самостоятельной парковки, которые уже предлагают многие автопроизводители.
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