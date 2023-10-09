Пересаживаемся на электромобили или пока не спешим?

Он рекомендует последовать рыночным тенденциям и пересесть на электромобили тем, кто тщательно обдумал это решение и чей образ жизни соответствует электромобилю. По его мнению, слишком спешить с этим не стоит, поскольку авторынок находится в процессе активных перемен и стремительного развития.

Ведущие автопроизводители демонстрируют на крупных автомобильных выставках свои яркие модели автомобилей будущего с электродвигателями – с точки зрения Европы, автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями уже совсем уходят, а инновации в т.с. традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно затухают, или все же автопроизводители продолжают инвестировать в это направление?

Крупные производители автомобилей уже не проявляют особого энтузиазма по поводу развития линейки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В то же время, например, Toyota успешно испытала работающий на водородном топливе двигатель внутреннего сгорания, и мы ожидаем новых разработок в этом направлении. Поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания можно будет продавать в Евросоюзе даже после 2035 года, то маловероятно, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями полностью исчезнут из производства. Но их доля однозначно будет уменьшаться. Может случиться и так, что бензин и дизельное топливо будут заменены водородом, но и при этом раскладе, судя по всему, автомобили с традиционными видами топлива и источниками энергии полностью не исчезнут. Это позволит и дальше разрабатывать различные гибридные решения, которые по-прежнему будут иметь смысл для тех людей, которые живут в сельской местности и вынуждены каждый день путешествовать на большие расстояния.

Могут ли цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания снизиться в ближайшие годы?