В Ида-Вирумаа BMW с молодым водителем и пассажирами несколько раз перевернулся через крышу, участники ДТП - в больнице

В 00:16 в Таллинне на улице Эрика 28-летняя женщина ехала на электросамокате и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

Рано утром, около 05:15, в местечке Синимяэ, Ида-Вирумаа, на 190 км шоссе Таллинн-Нарва 18-летний водитель на автомобиле BMW не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль несколько раз перекатился через крышу и остался в перевернутом положении. Водитель и пассажиры автомобиля - 19-летняя женщина и 23-летняя женщина - были доставлены в больницу.

Около 17:12 на улице Мяннику теэ в волости Саку, по предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем фургона Mercedes-Benz Vito повернул налево и столкнулся с автомобилем Volvo V50, следовавшим в его сторону, за рулем находился 30-летний мужчина. В больницу были доставлены 29-летняя пассажирка Volvo и 43-летняя пассажирка Merсedеs.

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