К утру понедельника без электричества оставались около 9000 домохозяйств

По данным компании Elektrilevi, по положению на 7 утра обесточенными оставались 8989 домохозяйств по всей стране. Из них около половины - в Харьюском уезде.

На выходных в некоторых регионах Эстонии жители столкнулись не только с отключением электричества, но и с перебоями в водоснабжении. Отдельные предприятия были вынуждены останавливать производства.

Восстановление электроснабжения может занять несколько дней.

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