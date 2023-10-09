09.10.2023, 07:40
К утру понедельника без электричества оставались около 9000 домохозяйств
ФОТО: | Delfi Meedia
Шторм, бушевавший в Эстонии на выходных, потихоньку стихает, однако около 9 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества, пишет RusERR.
По данным компании Elektrilevi, по положению на 7 утра обесточенными оставались 8989 домохозяйств по всей стране. Из них около половины - в Харьюском уезде.
На выходных в некоторых регионах Эстонии жители столкнулись не только с отключением электричества, но и с перебоями в водоснабжении. Отдельные предприятия были вынуждены останавливать производства.
Восстановление электроснабжения может занять несколько дней.
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