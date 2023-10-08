ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Что делать, если на рабочем месте шумно из-за строительных работ?

Отвечает Рейн Рейсберг, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда:

Если в эксплуатируемом офисном здании предстоит провести ремонтные работы так, чтобы в части помещений продолжалась привычная деятельность, то перед началом строительных работ необходимо продумать, как строить так, чтобы не подвергать опасности людей, продолжающих работать в своих рабочих помещениях.

Собственник строения и строительный подрядчик отвечают за то, чтобы строительные работы не подвергали опасности лиц, работающих или находящихся на строительной площадке или в зоне ее воздействия. Собственник здания, по заказу которого обычно проводятся ремонтные работы, должен до начала строительных работ совместно со строительным подрядчиком и представителями предприятий, продолжающих работать в здании, выяснить, как обеспечить подходящие условия труда людям, продолжающим работать в том же здании.

В случае проводимых ремонтных работ проблемой зачастую становятся шум и проникновение пыли в помещения, в которых ремонтные работы не проводятся. Высокий уровень шума может быть причиной раздражения, стресса, высокого кровяного давления и усталости, а также повредить слух человека. В целях снижения шума можно договориться со строителем о том, что работы, вызывающие более сильный шум, будут проводиться в то время, когда в близлежащих офисных помещениях не работают. Во избежание контакта с пылью, например, можно договориться, чтобы строители использовали только один лифт и в других лифтах пыли не было.

Если у работника возникли проблемы, связанные со строительными работами, будет правильно обратиться к своему работодателю, который общается с собственником здания или организаторами строительных работ.

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