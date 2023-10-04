Михкельсон: Израиль имеет право защищать себя от жестоких нападений на суше, на море и в воздухе

„Жестко осуждаю широкомасштабные атаки террористической организации ХАМАС, которые в течение более суток производились на Израиль и его население. Число погибших, пострадавших и взятых в заложники в войне по-прежнему растет. Выражаю глубокие соболезнования всем близким погибших и народу Израиля“, – сказал он.

Михкельсон выразил глубокие опасения в связи с расширением террористической деятельности в регионе и выразил поддержку Израилю, который, по его словам, имеет право защищать себя от жестоких нападений на суше, море и в воздушном пространстве. Он призвал государства и международные организации выступить против попыток террористических режимов дестабилизировать ситуацию и создать хаос во всем регионе Ближнего Востока и отметил, что террористические организации и поддерживающие их режимы необходимо привлечь к ответственности.

„Обращаюсь к международной общественности с призывом скоординировать поддержку Израилю, не утрачивая при этом внимания к агрессии России против Украины“, – сказал Михкельсон и добавил, что Эстония внимательно следит за развитием событий.

Находящиеся в Израиле граждане Эстонии могут в экстренной ситуации связаться с Министерством иностранных дел Эстонии, позвонив по номеру +372 5301 9999.

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